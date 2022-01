Tomprat om pseudovitenskap

Kamilla Aslaksen Høgskolen i Innlandet

Anne Kalvig Universitetet i Stavanger

Fem ledere for kjønnsforskningssentre svarer 11. januar på vårt innlegg i Aftenposten 10. desember. Innlegget frontet en klage vi har sendt til Store norske leksikon om artikler om kjønn. Vi dokumenterer at kunnskapsgrunnlaget for artiklene er svakt og til dels ikke-eksisterende. Senterlederne synes ikke å ha lest klagen.

Innsenderne påstår at vår kritikk mot SNL er «reduksjonistisk». Vi avventer argumenter for det «reduksjonistiske» i forskningsdokumentasjon, kritisk kildebruk og det å analysere materialitet og språk som ulike størrelser.

Lederne gjentar, uten dokumentasjon, at «transpersoner er særlig utsatt for usaklige påstander og skjevt fremstilt forskning». De skriver selvfølgeligheter som at «Kjønn er forskningstema i flere vitenskapsdisipliner, som på hvert sitt vis bidrar med viktig kunnskap». Nettopp derfor bidro folk fra forskjellige fagfelt inn i vår klage. I motsetning til sentre for kjønnsforskning er ikke disse fagene finansiert under forutsetning av at «kjønn» er en løsrevet størrelse.

Kjønnsforskerne skriver at «alle knytter identitet til kjønn». Men SNL påstår at «kjønnsidentitet» eksisterer uavhengig av kjønn, at alle kan ha en «kvinnelig kjønnsidentitet», også menn. Det finnes imidlertid ikke forskningsbelegg for eksistensen av noe «sjelekjønn» løsrevet fra kroppens kjønn.

Det eneste konkrete senterlederne viser til, er WHO. Forholdet mellom WHO, sivilsamfunn og pressgrupper er komplisert. WHOs manual omtaler også ikke-evidensbasert, kinesisk tradisjonell medisin. Man må gå til kildene, noe vår klage gjør.

Nye begreper i leksikon må forankres i solid forskningskonsensus. Ellers ender vi opp med pseudovitenskap og åpner for propaganda. Hvis forskere mener at kvinner har penis, må dette dokumenteres. Det samme gjelder påstanden om at de som angrer «kjønnsbekreftende behandling» er «stabilt litt under en prosent» og at de ikke får ødelagt seksual- og reproduksjonsfunksjon. Oppdatert forskning viser langt høyere prosenttall for angrere. Pionérer innen transhelse advarer mot alvorlige bivirkninger av sin egen behandling.

SNL må fortsette å slette pseudovitenskap og bruke oppdatert, solid og fagfellevurdert forskning.