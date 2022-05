Denne stien må bli tilgjengelig for flere. Noe annet er egoisme.

Petter Vogt Oslo

7 minutter siden

Stien fra Sportsplassen til Sjømannsskolen (Ekebergparken) er en av de fineste turene man kan gå, mener innleggsforfatteren.

Jeg mener kommunen helt har misforstått sin oppgave.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det går en sti fra Sportsplassen til Sjømannsskolen (Ekebergparken), og det er en av de fineste turene man kan gå. Denne parken ble gitt Oslo slik at befolkningen på østkanten kunne ta seg hit, spasere og spise lunsj på åpne flekker.

Det er fine smijernsgelendere, og det har vært en fin, opparbeidet sti med utsikt over havnen.

I dag har stien forfalt. Den er vanskelig å gå på for eldre og bevegelseshemmede.

Skogen gror helt igjen, og utsikten er forsvunnet. Selv om skogen er et vernet område, må den skjøttes slik at den er tilgjengelig. Dette blir aldri en original urskog, slike områder skal være fjernere fra allmennheten.

Jeg skrev til kommunen med ønske om å gruse stien og gjøre den mer tilgjengelig. Svaret var at det ikke kommer til å bli gjort, uten noen begrunnelse.

Jeg mener de helt har misforstått sin oppgave, og at skogen og stien må skjøttes. Som Ringnesparken er blitt allemannseie, så må også nedre del av Ekebergskogen bli tilgjengelig for flere. Noe annet er egoisme.

