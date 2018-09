Kommentator Andreas Slettholm skriver i Aftenposten 3. september at vi i Oslo Frp er «bakstreverske, irrelevante og uten appellerende profiler». Han kommer i tillegg med en rekke andre negative karakteristikker som samme kommentator ville kalt «hatretorikk» og «høyrepopulistisk svada» hvis noen andre hadde brukt dem. Min trøst er at alt som kan sies negativt om en person, er allerede sagt om meg, og jeg tåler det godt.

Det er fint at Slettholm bekrefter at vi stemte imot bomringen rundt Oslo og de 53 nye bomstasjoner som særlig rammer dem med svak økonomi. Det er ikke mange i Oslo som kjører bare for moro skyld. Derfor står vi for en samferdselspolitikk som tar hensyn til alle, uansett om de som sykler, går eller kjører bil.

Ville heller bruke penger på eldreomsorg

Slettholm glemmer også helt vårt omfattende arbeid for å bevare småhusbebyggelsen på Nedre Grefsen, Smestad, Montebello og vår støtte til Beboeraksjonen som kjemper mot store blokker i småhusområder.

Det er riktig at vi sa nei til 3000 millioner til et nytt Munch-museum. Dette kunne vært spart dersom Høyre, Venstre og KrF ikke hadde laget en avtale med SV om et gigantisk beløp til kjøp av 600 leiligheter. Vi sa også nei til 3000 millioner til et bibliotek, fordi vi heller ville bruke penger på bedre eldreomsorg og idrettsanlegg.

Vi prioriterer integrering

Slettholm mener vår profil i innvandringspolitikken er en hemsko. Det er mulig, men når innvandrerbefolkningen i altfor stor grad fører med seg store utgifter med høyere andel trygdemottagere, mer kriminalitet og utfordringer for skoler, må vi si ifra. Vi lager ikke politikk basert på hva som er populært hos avisens kommentatorer, men hva vi mener er riktig for samfunnet som helhet.

Når Slettholm skriver at vi mener integreringsproblemer handler om å stoppe innvandring, er det ren løgn. Det er nettopp fordi vi prioriterer en god integrering av innvandrere som bor i Oslo, at vi ber om en pause. Vi er de eneste som har foreslått en integreringsetat som kan koordinere innsatsen fra ulike deler av det offentlige og sivilsamfunnet. Alle andre partier sa nei til å ta integreringsutfordringene på alvor. Vi sier at vi må sette inn alle krefter i integreringsarbeidet med dem som er allerede bor her.

«Vi skulle hørt på deg, Hagen!»

Vi bruker over 250 millioner kroner i skolen på særskilt norskopplæring. De pengene burde vært brukt fra barna er tre år og frem til skolestart. Vi har ønsket pliktig barnehage for barn som ikke har mulighet til å lære grunnleggende norsk fra sine foreldre før skolestart. Vi har klart satt hensynet til barn først.

Nå om dagen får jeg mange kommentarer om innvandringspolitikk, og stadig flere sier til meg «Vi skulle hørt på deg, Hagen!». Flertallet av velgerne har stemt inn politikere som har endret samfunnet vårt uten tanke på konsekvenser som blant annet mer kriminalitet og store kostnader som Brochmann-utvalget dokumenterte. De politikere og velgere som i årtier har lukket øynene, har fått akkurat den samfunnsutvikling de har stemt for og som jeg advarte mot. De som kan si: «Skyld ikke på meg, jeg stemte Frp!» har kanskje klagerett, men om vi blir flere neste år, kan vi sammen sette Oslo på rett kjøl!

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.