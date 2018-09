Johanne Sundby, Mette Løkeland og Madeleine Schultz har helt rett når de i et tilsvar til meg 14. september skriver at «Kvinner er sine ufødte barns beste forsvarere».

Men det betyr ikke at et lands lovverk og holdninger generelt ikke også bidrar til det samme forsvaret.

Den moralfilosofiske debatten

De fleste mener at man bør ha en abortgrense og at et levedyktig foster bør vurderes annerledes enn det som ikke er levedyktig.

Privat

I en debatt med meg på TV 2 ble Sundby spurt av programlederen: «Når blir fosterets rettigheter viktigere enn kvinnens?» Hun svarte: «Fosteret har jo ikke rett til noe som helst annet enn å være i sin egen mors mage så lenge moren kan eller klarer eller vil det.»

Dermed neglisjerer hun den langvarige internasjonale og nasjonale moralfilosofiske debatten vi har hatt om avveiningen mellom mors og fosterets rettigheter.

I et intervju med «Dag og Tid» nr. 36 hvor hun blir spurt om abort ved 23 og 24 uker, er hun ikke oppdatert når hun svarer: «Det går berre an å berge nokre få av dei som vert fødde så tidleg, og det er ofte barn som har livskraft, og som er sterkt ønskte.»

Støttes av nemndmedlemmer og jordmødre

Gynekolog Tilde Broch Østborg spør retorisk (14. september): «Vis meg den kvinnen, Saugstad!» Det gjelder kvinner som skulle ha hatt nytte og støtte av å møte en abortnemnd.

Østborg vet godt at jeg av hensyn til taushetsplikten ikke kan informere om enkelttilfeller. Men flere medlemmer av abortnemnder har kontaktet meg og bekrefter mitt syn. Det støttes også av mange jordmødre. Poenget mitt var imidlertid å peke på det professor Anne Eskild uttalte i et intervju; at vi ikke har særlig kunnskaper om hvordan kvinner opplever nemndene. Det bør vi få før abortnemnder eventuelt blir fjernet.