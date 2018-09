Kort sagt, mandag 3. september

Urealistisk tiltak mot røveri

Forsknings- og utdanningsminister Iselin Nybø (V) viser i sitt innlegg 28. august til ett av flere tiltak som er lansert for å begrense uheldige virkninger av åpen publisering. Men problemet lar seg dessverre ikke løse ved å lage en liste over godkjente tidsskrift — hverken av praktiske eller prinsipielle grunner.

Den internasjonale databasen hun henviser til inneholder pr. idag over 12.000 tidsskrift fra nærmere 130 land. En reell sikring av redaksjonelle rutiner i alle disse er ikke realistisk. Den viktigste innvendingen er allikevel av prinsipiell art: En redaksjon vil aldri være uavhengig når forfatterne betaler.

Børre Fevang, overlege og forsker, Oslo Universitetssykehus

Inneklemt og gjemt

Kirsten Flagstad-statuen ved Operaen i Oslo. Der står hun da – inneklemt og gjemt. Hun synes nesten ikke. Er det ikke på tide at noen drar inn og kidnapper henne tilbake til Hamar? Til Hamar, hvor hun ville bli plassert slik at hun synes! Til Hamar, hvor folket setter pris på henne? Det kan da ikke Oslo-folket gjøre?

Inger-Johanne Berger, Elverum

Roland fornekter seg ikke

Norfund er den største enkeltmottageren på bistandsbudsjettet og er hundre prosent finansiert av staten. Samtidig opptrer direktøren som en talsperson for privat næringsliv og kommer med ubegrunnet kritikk av utviklingsbransjen. «Bistandsindustrien er opptatt av alt annet enn økonomisk vekst og arbeidsplasser», skriver Kjell Roland 28. august.

Det påstås at hele bransjen er «utviklingsfornektere» fordi de fornekter at Afrika vil vokse ut av fattigdom. Påstanden er feil. For det første er alle enige om at jobbskaping og vekst er avgjørende for å løfte folk ut av fattigdom. For det andre er det ikke slik at miljø og menneskerettighetsstandarder er et hinder for privat næringsliv i utviklingsland. For det tredje må flere krefter spille på lag, skal utvikling skapes. For å få et velfungerende næringsliv må eksempelvis eiendomsretten sikres, lov og rett håndheves og korrupsjon begrenses. Utenriksdepartementet er tydelig på forventninger til norske bedrifter og at menneskerettigheter ivaretas. At Roland snakker ned disse forventningene, bør bekymre vår politiske ledelse.

Mathias Slettholm og Catharina Bu, Tankesmien Agenda

Løsninger på flyktningkrisen

I en kronikk i Aftenposten 6. august tok jeg til orde for en ny debatt om flyktningkrisen. Dette er nok en debatt Flyktninghjelpens Pål Nesse ikke ønsker, men hva er hans forslag? Nesse peker på Uganda som i 2016–17 tok imot en million flyktninger, og at vi bør øke støtten. Uganda og tilsvarende land trenger mer støtte, men det løser ikke problemet. Uganda fylles opp fordi flyktninger ikke kan dra hjem, og uttaket av kvoteflyktninger er minimalt. Samtidig kommer det nye flyktninger. Hva er konsekvensen? Lokal overbelastning som skaper grobunn for konflikt.

Et felles ansvar for lokalbefolkning og de svakeste flyktningene er global kvotefordeling av flyktninger. Da må vi se på hvordan vi kan skille migranter fra flyktninger med et beskyttelsesbehov. Det må etableres en utsilingsmekanisme. Hva den skal være må diskuteres, men lar vi være å ta debatten, fortsetter vi i det sporet som skaper lokal overbelastning og gjør tilgang til relativ trygghet i Europa til et lotteri. Er dette mer i tråd med menneskerettighetene enn den debatten jeg vil åpne?

Morten Bøås, NUPI