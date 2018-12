Så lenge russerne anser at norske mediers dekning av Frode Berg-saken tjener deres interesser, så lenge blir Frode Berg sittende.

Vi kan frykte at det blir lenge. Russerne har fått grunn til å vente at jo lenger han sitter, desto hardere blir norske mediers kritikk mot etterretningstjenesten som angivelig ansvarlig.

Svake på hemmelige tjenester

Som i viktige forsvarssaker, er norske medier generelt langt svakere enn mediene ute i Europa i dekningen av de russiske hemmelige tjenestene, FSB (innenlandstjenesten), SVR (utenlandstjenesten) og GRU (den militære tjenesten). Selv giftattentatet i Salisbury mot Sergej Skripal og datteren Julya er dårlig dekket. Rett nok er alle disse sakene svært kompliserte, og tilgjengelig informasjon utilstrekkelig. Et eksempel, i kortversjon, er Perepilichny-saken.

Privat

Aleksandr Perepilichny var avhopper til Storbritannia og en velstående investor. Han døde under en joggetur nær hjemmet i London i 2012, med spor av gift fra planten gelsemium i magen. Perepilichny hadde fremskaffet materiale om russisk hvitvasking i vest og beviser mot mistenkte for drapet på advokat Sergey Magnitsky, som ble slått ihjel i fengsel i Moskva i 2009. Tidligere i år bestemte en lukket rett at den britiske regjeringen kan holde tilbake informasjon om mulige forbindelser mellom Perepilichny og britisk etterretning, av hensyn til rikets sikkerhet. Mer vet vi ikke.

Men det er ting vi vet. I vår ble fire GRU-agenter knepet utenfor OPCW (organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen) i Haag, der man var i gang med ytterligere analyser av giften fra Skripal-saken. De fire hadde leiebilen full av hacke- og avlyttingsutstyr. Søk i elektronikken deres ga den nederlandske etterretningstjenesten MIVD og britiske MI6 kjempefangst! Leseren får selv vurdere hva vi har fått om denne saken gjennom norske medier.

Naive analyser og reportasjer

Det lille som kommer i våre medier er fragmentarisk og munner ikke ut i gode analyser. Dermed har mediene heller ikke forsvarlig grunnlag for å vurdere Frode Berg-saken. Helhetsbildet og dybdeinnsikten mangler, og dermed mangler også analysegrunnlaget for å vurdere hva som egentlig ligger i saken. Mediene vaser i vei, og ser åpenbart ikke hvordan man kommer i skade for å løpe russernes ærend.

Harald Stanghelles kommentarer i Aftenposten, senest 28. november, og blant annet reportasjer i NRK og VG, har vært naive inntil det uansvarlige.

En profesjonell redaksjonell linje i Frode Berg-saken hadde vært å avgrense dekningen til det vi med sikkerhet vet, og det er ikke mye. Videre burde man ha belyst inngående det vi vet om russernes hemmelige tjenester, eksemplifisert ved detaljdekning av saker fra Russland, Ukraina, Storbritannia og andre steder, for å tegne et bilde av hvilke krefter som nå har Frode Berg i sin makt, hvilke metoder de bruker og hvilke målsettinger de har.

Først når Frode Berg er hjemme igjen, kan tiden være inne til å rette søkelyset mot angivelig involverte norske tjenester.

