Det går vanligvis bra, bilder forsvinner og det har ingen negative konsekvenser, sier ungdommen selv om deling av nakenbilder. Hvordan skal foreldre takle dette? Vi i Redd Barna har noen tips.

13 prosent av norske barn mellom 13 og 18 år sier at de det siste året har delt sine egne nakenbilder med andre. I rapporten vi i Redd Barna lanserte denne uken, Hvis du liker meg, må du dele et bilde, forteller ungdommer at deling av nakenbilder er positivt og vanligvis helt ufarlig. Samtidig forteller de om press, krenkelser og trusler knyttet til delinger av bilder.

Likevel, ungdom er ikke lydhøre for rådet om å slutte å dele. Så hva kan foreldre gjøre for å hindre skadelig, farlig og ulovlig deling av nakenbilder?

Rebecca Shirin Jafari

Grenseløs deling

Foreldre må forstå og sette seg inn i at deling av bilder er en viktig del av ungdoms sosiale liv. For ungdommene som har vokst opp med at bilder av dem har blitt delt i sosiale medier hele livet og nå selv lever sitt liv på nett, er nakenbildene en ren flørt. Nakenbildene kan gi bekreftelse, nærhet og status.

Ta praten! Snakk med barna om nakenbilder. Start tidlig, allerede på barneskolen.

Redd Barnas rapport viser mas, press og manipulering til å dele bilder. Gutter maser, mens jenter presses. Jenter vil ha oppmerksomhet, guttene samler på bilder og presser på for å få flere. Nakenbilder av jenter man kjenner har større verdi enn pornografi, forteller guttene vi har snakket med. Gutter opplever et betydelig press til å videresende bilder, viser rapporten.

Men ungdommene mangler kunnskap om hva som er lov og ikke lov. De vil lære. Dette viser også spørsmålene de sender til ung.no. Foreldre må lære barna at man må ha samtykke for å dele bilder, og at det ikke er lov til å videresende bilder av andre. Og siden nakenbilder gir «kred» og har større verdi enn pornografi, trenger ungdom også en prat om hva pornografi er.

Kutt ut formaninger og kjeft

Gutter og jenter møter helt ulike reaksjoner når et bilde er spredt. Jenter blir mer utsatt for hets og stygge kommentarer på kropp og utseende og blir kalt for hore, mens gutter slipper unna kommentarer og hets. Snakk om ulike og urettferdige rammer for gutter og jenters seksualitet. Kan du som forelder ta opp press til å dele nakenbilder på neste foreldremøte?

Snakk med ungdommene om presset til å sende nakenbilder og til å videresende. Spør dem om hva de trenger av støtte for å lære seg å takle presset. Spør om hva ungdommen selv kan gjøre for å motarbeide at et nakenbilde kan bli spredt på en hel skole i løpet av noen minutter.

Barn forteller altfor sjelden om krenkelser og press. Du som voksen må derfor legge til rette for samtaler om dette. Barna er fullt klar over at de er i en vanskelig situasjon, så kutt ut formaninger og kjeft. Finn ut av hva som har skjedd, hva barna trenger av hjelp og støtte og hva som finnes av hjelp.

