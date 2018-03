Finnes det flere folkedyp?

En amerikansk historiker hevdet i en bok om bolsjevikkuppet at Lenins «masse» i virkeligheten var 4000 fanatiske kadre.

Et lignende forhold til det såkalte folkedypet har AKP og Rødt alltid hatt, og har. (Jeg burde vite noe om dette, for jeg er blitt kalt en nyttig idiot for dem. Jeg vil heller si unyttig.)

Voksne menn høyt til fjells

Denne ønsketenkningen om «massene» kom tydelig frem i en debatt mellom Bjørnar Moxnes (Rødt) og Christian Tybring-Gjedde (Frp) i Stortingets Vandrehall i kjølvannet av Sylvi Listhaugs avgang som justisminister. Og en betydelig del av det norske folkedyp er sikkert på sistnevntes side i denne saken.

Jeg lever i en annen del av folkedypet, i hjertet av Norge, og det banker ikke for Moxnes. Dette kommer ikke frem på galluper, og den urbane eliten i Norge bommer like mye på sin avsky for Listhaug som USAs demokrater og medier bommer på Trump.

Norges hjerte banker heftig for Listhaug. Også innflytelsesrike, godt voksne menn, noe som utgjør en voksende andel av befolkningen høyt til fjells (kvinner snakker sjelden i deres forsamlinger) gir åpent uttrykk for sin beundring for odelsjenta fra Sunnmøre. De har en uhyggelig stor del av barn og barnebarn med seg.

Hvorfor stemmer de ikke Frp?

Lider de av schizofreni? Majoriteten av dem stemmer Senterpartiet. De er rovdyrhatere, de gjør narr av metoo, de er klimaskeptikere, asylmotstandere og de avskyr forskere, SV og Hareide. Hvorfor er de ikke Fremskrittspartivelgere?

Delvis fordi slekten har stemt grasgrønt siden oldefar og gitt dem makt. Hva hadde skjedd dersom Siv Jensen hadde smelt til med et overdådig jordbruksoppgjør?

Arbeiderpartiets harakiri

Samtidig har Arbeiderpartiet så godt det har kunnet, forsøkt å begå harakiri. Det har i stor grad lykkes. I denne del av folkedypet har partiet ingen ideologi eller kjernesaker som fenger, det dreier seg i beste fall om sykehjem eller omsorgsboliger.

Siv Jensen har helt rett. Listhaug har en strålende fremtid. Med liten risiko for å bli utsatt for hatmeldinger, for jeg er ikke på Facebook, tenker jeg at kanskje tar ikke samfunnet stor skade av at det stadig blir færre som bor i dette politiske og psykiske paradokset. Til nå har Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum hatt medvind. Men det er utenpå, som het heter i sangen.

Hvem kan omvende denne rustikke, irrasjonelle trumpisme light til et fremtidsrettet, noenlunde faktabasert verdenssyn? Ikke Bjørnar Moxnes, så mye er sikkert og visst. Listhaug har ikke bare splittet folket. Hun har utvidet en oftest skjult kløft.