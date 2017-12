Dagens kortinnlegg | 22. desember

Sexologens normer

Aftenposten har en sexolog, Nanna Klingenberg, som sexveileder. Hun brenner for «normkritisk kunnskapsformidling …. og god seksuell helse for alle». Dette høres politisk korrekt ut, men normkritikken gjelder visst ikke egne normer.

I lørdagens utgave gir hun råd til en jente som har hatt samleie med 16 menn fra hun var 16 år, og som vil ha støtte for at dette er helt ok, da hun møter kritikk fra andre. Hun ønsker å slutte å bry seg om det.

Svaret er fritt for kritikk av egne og innsenderens normer som er mange, av typen «Alt er bra, bare du velger selv!», eller påstanden: « … det eneste vi må lytte til er oss selv!» Dette handler mer om relasjoner enn om sex. Å bruke sexologisk ekspertise som grunnlag for å fortelle andre om moral og holdninger, er nærmest uhederlig.

Det er mange gode grunner til å være normkritisk overfor slike påstander. Gode relasjoner er oppskriften på et lykkelig liv, og evnen til nær og varig tilknytning er avgjørende. Sex kan bidra til nærhet, men et løsaktig seksualliv svekker muligheten for et stabilt samliv på sikt. Statistikken støtter disse påstandene. Det kan faktisk være lurt å bry seg om hva andre tenker! Andre mennesker er ikke bare til for å tilfredsstille eget begjær.

Øyvin Hasting, Asker

Et utømmelig behov for beskyttelse krever kontroll

Pål Nesse i Flyktninghjelpen skriver i Aftenposten 20. desember at det er galt å sette et måltall for årlig mottak av flyktninger, slik vi har foreslått. Han mener testen på flyktningpolitikken er om landets politikk er et eksempel andre land med rimelighet bør følge. Den testen består norsk flyktningpolitikk med glans, med eller uten måltall.

Norge er et av de vestlige landene som målt etter folketall tar imot og gir opphold til flest flyktninger. Dersom alle land hadde tatt imot flyktninger i samme størrelsesorden som Norge, hadde verden trolig vært nær ved å løse det internasjonale flyktningproblemet.

Det er millioner av mennesker på flukt. Det internasjonale behovet for å hjelpe mennesker på flukt er utømmelig fra perspektivet til et lite land som Norge. Å ta imot flyktninger innebærer store kostnader. For høye ankomsttall kan svekke integreringen av innvandrere som allerede er kommet. En følelse i befolkningen av at man ikke har kontroll kan undergrave viljen til å hjelpe. Dette er ikke hensyn Nesse og Flyktninghjelpen trenger å ta, men det er hensyn norske politikere må ta.

Vi er enige med Nesse i at personer med beskyttelsesbehov skal få tilflukt i andre land. Vårt forslag bryter ikke med det. Vårt forslag åpner for en fleksibilitet som gjør at store kriser kan håndteres, ved at det tas imot flere enn måltallet legger opp til i enkeltår, samtidig som måltallet nås på sikt. Et måltall kan samtidig bidra til mer forutsigbarhet, et lavere konfliktnivå og mer helhetlige løsninger i flyktningpolitikken.

Haakon Riekeles, samfunnsøkonom i Civita, og Torstein Ulserød, jurist i Civita.

Hva gjør avisene og politikerne med forskningsresultater?

Politikere velger forskningsresultater som passer. Samtidig gjør de ofte reelle interesse- og verdikonflikter til et spørsmål om tolkning av forskningsresultater. Hva gjør avisene med dette?

Aftenposten har tatt standpunkt mot lærernormering i skolen. På lederplass 13. desember skriver avisen om en forskningsrapport som tyder på at elever ikke får bedre karakterer av å gå i mindre klasser. Samme rapport viser at både elever, lærere og skoleledere mener at flere lærere har gitt bedre undervisning og læring. Lederskribenten konkluderer med at politikerne på bakgrunn av denne rapporten kan velge om de vil forholde seg til «teorier, spekulasjoner, anekdoter, fagforeninger, interessegrupper … eller om de stoler mest på forskning».

Er elevers og læreres erfaringer, slik de fremkommer her, å betrakte som anekdoter eller spekulasjoner? Er det kun den kvantitative delen av rapporten som er forskning?

Debatter som tilsynelatende dreier seg om forskning og fakta, er ofte kamper om ulike mål, interesser og verdier. Debatten om lærernorm er nettopp dette.

Politikken er en legitim arena for interesse- og målkonflikter. Det er rimelig at Høyre rangerer skolens mål på en annen måte enn KrF.

Aftenposten bør vise frem partienes prioriteringer, og ikke late som om viktige politiske valg kun er et spørsmål om forskningsresultater. Vi kan ikke velge politisk parti på bakgrunn av forskning.

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet