Jeg gikk i demonstrasjonstog på tirsdag. Akkurat da regjeringspartiene kom ut på Slottsplassen gikk vi rødkledde ned til området dedikert for demonstrasjoner og stilte oss opp, i stille og fredelig protest.

Så ble det selvsagt ikke så stille etterpå. Og det var heller ikke meningen.

For draktene våre var tatt fra serien The Handmaid’s Tale, som viser et samfunn hvor kvinner gradvis er blitt blottet for rettigheter og hvor beslutningene i samfunnet tas av en svært liten gruppe.

Kvinnehelse som forhandlingskort

Vi var 30 enkeltpersoner. Selvsagt forstår vi at vi ikke står i fare for å bli fanget i et religiøst tyranni av et samfunn. Likevel synes vi det var verdt å si ifra på denne måten. Fordi noen ganger høres bare ikke innestemmen godt nok.

Mange kvinner og menn i Norge hadde fått svært økt livskvalitet dersom barnløse hadde fått rett til eggdonasjon og enslige til assistert befruktning. Dette mente også Stortinget i fjor, da det var flertall for å endre bioteknologiloven på disse punktene. Og mange kvinner, menn og barn hadde fått det bedre om alle gravide hadde fått tilgang til tidlig ultralyd slik medisinske eksperter ønsker.

En flertallsregjering er et fristende prosjekt, og det er et imponerende politisk verk å ha klart å sette sammen fire så sprikende partier i en og samme regjeringsplattform. Problemet er prisen for samarbeidet: At kvinners reproduktive helse blir et forhandlingskort. Går det upåaktet hen nå, vil det være forhandlingskort i neste runde også. Det er ikke greit.

Stein J. Bjørge

Må kjempes både innenfra og utenfra

Sandra Bruflot i Unge Høyre skriver i Dagbladet at hun ikke er enig i måten vi demonstrerte på, selv om hun også er for endringer i bioteknologilovgivningen og synes alle som venter barn burde få tilgang til nyttig informasjon.

Jeg er glad for at du kjemper noen kamper innenfra Sandra, for vi trenger deg som kan ta debatten på politisk nivå. Jeg mener også at vi trenger engasjement fra enkeltpersoner utenfor politikken, som noen ganger må snakke med utestemme for å bli hørt av de på toppen.

Demonstrasjonen på tirsdag har gjort flere klar over vetoretten ett parti har fått i spørsmål viktige for folks liv. Den har tent et engasjement hos mange. Det trenger vi!

Stein J. Bjørge

Noen ganger må vi dessverre rope

Jeg gikk på Slottsplassen for alle som ikke høres i det offentlige rom. Alle som føler seg tråkket på av den nye regjeringsplattformen. Ingen av oss følte vi var i posisjon til å påvirke regjeringspartiene eller få oppmerksomhet om hva som er i ferd med å skje på andre måter enn ved å vise med et klart virkemiddel at dette er feil.

Vi vil sannsynligvis aldri bli et samfunn som beskrives i The Handmaid’s Tale. Det er fordi vi setter foten ned hver gang våre rettigheter settes på spill. Noen ganger må vi dessverre rope budskapet høyt. Noen ganger må vi gjøre det i røde drakter for å vekke flere. Men det hjelper å engasjere seg.

Det hjelper at folk sier ifra om saker de mener er viktige. Det er det som gjør at også døtrene våre vil kunne nyte godt av de rettighetene vi har i dag.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter