Slik vil storbyene nå klimamålene i transportsektoren

Heidi Sørensen Direktør i Klimaetaten i Oslo kommune

Kristian Dahlberg Hauge Nærings-, miljø- og samferdselsdirektør i Trondheim kommune

Stina Ellevseth Oseland Klimadirektør i Bergen kommune

Jane Nilsen Aalhus Miljøvernsjef i Stavanger kommune

9 minutter siden

Fremover er vi avhengige av at regjeringen jobber med oss for å styrke kollektivtransporten og å innføre bilrestriktive virkemidler, skriver klimadirektørene om omstillingen i Oslo.

Storbyene kan bidra til å nå Norges klimamål. Men da trenger vi støtte fra regjeringen.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Måten vi beveger oss og frakter varer på, er i endring. Og etter flere år med pandemi har reisemønstrene endret seg. En tredjedel av Norges klimagassutslipp kommer fra transportsektoren. Regjeringen har som mål å kutte 55 prosent av utslippene innen 2030. Da er regjeringen avhengig av storbyene. Vi kan bidra raskt, men trenger flere virkemidler.

Konfrontert med klimaendringer har Bergen, Stavanger, Trondheim og Oslo mange ulike behov, men når det gjelder transportsektoren, er klimadirektørene i byene enige om hva som er nødvendig. Dette mener vi er avgjørende akkurat nå:

Bergen: Vri statlige midler fra vei til bane

I Bergen er det et mål å redusere personbiltrafikken med 30 prosent innen utgangen av 2023. Når statlige myndigheter legger til rette for planlegging og bygging av større veiprosjekt inn mot byene, fører dette til økt biltrafikk. Statlige veiprosjekter truer nullvekstmålet i byene hvor staten selv ønsker nullvekst.

Vi ønsker infrastrukturprosjekter i storbyene velkommen, men ikke nye kapasitetsøkende motorveier. Statlige midler bør vris over fra vei til bane. Bane, både i form av bybane og jernbane, kan bidra til å få ned personbiltrafikken betydelig.

Stavanger: Grønne arbeidsreiser på vei og sjø

Veitrafikk er den største utslippssektoren i Stavanger, med 32 prosent av utslippene. Andelen elbiler har økt kraftig de siste årene, og elektrifisering av bilparken er en viktig årsak til at utslippene har gått ned over tid. Det er viktig å opprettholde de nasjonale virkemidlene som har bidratt til dette, som fritak fra engangsavgift og merverdiavgift.

Norge har vedtatt å redusere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske med 50 prosent innen 2030. Storbyene bidrar med utslippskutt gjennom samarbeid med fylkeskommunen og havneselskap. Men vi har begrenset handlingsrom for å få til dette alene. I Stavanger utgjør utslipp fra sjøtransport 27 prosent. Staten må sikre en tilstrekkelig økonomisk ramme for fylkeskommunene som muliggjør elektrifisering av kollektivtransport både på vei og sjø. Det må også jobbes med nullutslippsløsninger for statlige fergesamband.

Trondheim: Grønn næringstransport er avgjørende for utslippskutt

Veitrafikk står for 40 prosent av klimagassutslippene i Trondheim. Redusert trafikk og utskifting til kjøretøy på fornybart drivstoff er avgjørende for å få ned utslippene. For personbiler går utviklingen i positiv retning, men for vare- og lastebiler ser det dystrere ut.

Ifølge Nasjonal Transportplan skal alle nye tyngre varebiler og halvparten av alle nye lastebiler være utslippsfrie innen 2030. Dersom kommunen skal nå målet om 80 prosent mindre klimagassutslipp i 2030, må 8000 varebiler og 1250 lastebiler over på elektrisitet, biogass eller hydrogen i løpet av bare syv år.

Vi ønsker at regjeringen, for eksempel gjennom Enova, kan sikre nok støtte til store hurtigladestasjoner, lading for næringstransport og biogassfyllestasjoner. Støtte til slik infrastruktur er nøkkelen til å få fart på omstillingen til grønn næringstransport. For tungtransporten trenger vi å få realisert fritak for nullutslippsløsninger og biogass i bomringene frem mot 2030, slik at de kan få trygghet til å investere. Grønn næringstransport bør også få en større plass i forhandlingene om ny byvekstavtale.

Oslo: Gjenvinn kollektivtrafikkens konkurransekraft, hvis ikke går biltrafikken opp

Gjennom langsiktig og målrettet satsing har kollektivtransporten i Oslo blitt en reell konkurrent til bilen. Så kom koronapandemien som ga oss en lang periode der folk ble bedt om å ikke reise kollektivt.

Folk reiser nå mindre, og en større andel av reisene skjer med bil. Det er et mål at folk velger å reise kollektivt fremfor å kjøre bil. Bilen har negative konsekvenser for klima og miljø, og færre kollektivreisende gir inntektssvikt. Staten har vært med å finansiere at tilbudet opprettholdes.

Fremover er vi avhengige av at regjeringen jobber med oss for å styrke kollektivtransporten sin konkurransekraft og bygger den opp igjen til en ny virkelighet der flere har hjemmekontor og nye reisemønstre. I tillegg trenger vi bilrestriktive virkemidler. Et konkret virkemiddel er å kunne pålegge private å ta betalt for parkering. Vi mangler også hjemmel for å innføre nullutslippssoner nullutslippssonersoner der det kun er lov å kjøre inn med kjøretøy som bruker elektrisitet eller biogass.

Storbyene er motor for norsk klimaomstilling

Gode mobilitetsløsninger i byene er avgjørende for et godt bomiljø og for å nå klimamålene. Med flere statlige virkemidler, samarbeid og riktig pengebruk kan storbyene bidra raskt. Da vil vi sammen nå klimamålene raskere og billigere. Slik kan storbyene være en motor for den norske klimaomstillingen og en suksessfaktor for oppnåelse av regjeringens klimamål. Er regjeringen med på samarbeidet?