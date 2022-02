Raja latterliggjør fullverdige borgere av det norske samfunnet

Ahmed Fawad Ashraf Debattredaktør, Avisa Oslo

18. feb. 2022 07:00 Sist oppdatert 31 minutter siden

Vi mennesker er mye mer enn vår nasjonalitet og etnisitet, skriver Avisa Oslos debattredaktør Ahmed Fawad Ashraf.

Å lufte tanker om tilhørighet er ikke en fallitterklæring mot det norske samfunnet. Å slå ned på dem er det.

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er blitt mye debatt etter kommentaren «Norsk nok for de svina?», der jeg reflekterer over hvorfor jeg ikke har det personlige behovet for å kalle meg norsk. Denne innsikten har vært befriende, og det er en god strategi overfor dem som plasserer meg utenfor samfunnet.

Stort sett har debatten vært god, men noen få har et sterkt behov for å tåkelegge den med kommentarer som: «en finger til Norge», «det er tankeløst og farlig, og signaliserer utenforskap» og «Ashraf melder seg ut samfunnet».

Overraskende illiberalt

I NRKs Debatten og i en rekke kronikker avsporer Venstre-politikeren Abid Raja en viktig debatt. I stedet for å lytte til nye og interessante strømninger har han et underlig behov for å konkludere: Det er farlig og tankeløst å tenke høyt om å ha en annen identitet enn den norske. Samtidig mistenkeliggjør han meg og andre for ikke å slutte opp om norske verdier.

Det er overraskende illiberalt, og bevisst eller ubevisst ender Raja opp med å høres ut som han fortsatt er en del av den kollektivt tenkende «uncle»-kulturen. Den som slår ned på andres verdier – den samme kulturen han skriver bøker om at han har løsrevet seg fra.

Vi mennesker er mye mer enn vår nasjonalitet og etnisitet. Jeg er mer opptatt av hva folk bringer til samfunnet, ikke hva de føler seg som innvendig.

Oppkonstruert problemstilling

Blant annet skriver Raja i VG at norske arbeidsgivere kan finne på ikke å ansette kvalifiserte, etniske minoriteter som har «definert seg ut» av det norske. Det er en oppkonstruert problemstilling.

Diskriminering på arbeidsmarkedet finnes, men arbeidsgivere flest er mer opptatt av kandidatens kvalifikasjoner, ikke om vedkommende er norsk eller ikke. Meg bekjent er det heller ikke et spørsmål arbeidsgivere stiller, eller har lov til å stille, rent juridisk.

Mens jeg skriver dette, tikker det inn en SMS: «Det er lenge siden jeg har lest noe så forløsende og motiverende, som bekrefter meg.» Lignende tilbakemeldinger er det mange av, og de fleste er etnisk norske.

Er dette folk som står på utsiden av samfunnet, eller som representerer farlige og tankeløse meninger?

Hva sier Venstre?

Det er gledelig at barn av innvandrere kaller seg norske. Det er også gledelig at folk er bindestreksnordmenn. Det bør også være gledelig og legitimt at folk finner andre svar.

Det er forbløffende at en norsk stortingspolitiker ikke er i stand til å se nyanser, men påtar seg rollen som norskhetspoliti. Står Venstre inne for det Raja sier?

Jeg vil også påpeke at Raja som kultur- og likestillingsminister ville gjøre Norge rasismefritt. Står Raja inne for det Raja sier, eller er han mest opptatt av å skape et falskt fiendebilde for å fremstå mer norsk overfor sine velgere?

Jeg er trygg på min tilhørighet til Norge. Det aller viktigste jeg tar med fra denne debatten, er det samme som jeg opprinnelig skrev: Ikke gi dem som støyer og maser om din tilhørighet, for mye plass.