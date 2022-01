Åpent brev til finansministeren fra alle oss med chalet og lodge

Lene Hval

Nå nettopp

Kjære Trygve, kanskje det er på tide å lytte litt til oss usedvanlige og?

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vanlige folks tur, du liksom. Hva med oss litt mer usedvanlige?

Vi som med våre alpinlodges og luksuschalets faktisk holder høyfjellet gående? Som betaler «poloskjorten» for å få tilgang til alt fra badstutørket reinlav til overprisede hyttetomter, og gjør at bøndene kan leve som laftebaroner resten av livet ...

Er du, Trygve, klar over hva det koster å drifte et enkelt hyttechalet i dagens strømmarked?

For det første, takhøyden. De aller fleste chalets og lodger har jo en takhøyde på omkring 4–5 meter-ish. Noe som gir en fantastisk følelse av å sitte ute med himmelen som tak. (Perfekt for oss naturelskere som liker å være inne.)

Men å holde grei lunk på 250 kubikk stue koster. Spesielt når du i tillegg bør ha et visst antall downlights for å oppnå full «stjernehimmeleffekt».

For ikke å glemme den håndblåste lysekronen som skal henge som en diger fullmåne #chaletmusthave under stavlaften.

(Det hender jo at den der ute ikke leverer. At den er halv, eller gjemmer seg bak «uppistugen» til naboen #moodymoon.)

I tillegg liker vi å dusje. Helst i regnfallsdusj. (Har du extensions, så får du ikke ut hårkuren uten.)

Og ikke si at vi kan dusje billigere om natten! Vi er ikke interessert i first price-strøm.

Vi vil ha skikkelig kvalitetsenergi produsert av alfaelver som engang fosset brølende ned fjellsiden! Når det passer oss.

Jacuzzien #mountainpond bør stå på 24/7 fordi vi aldri vet når vi kommer. Har vi isbadet på Bygdøy onsdag, for eksempel, vil vi kunne hoppe i pelsvesten, sette oss i Teslaen og, vel fremme, hente en passe temperert Lambrusco #vinterbobler i vinskapet før vi kryper opp i 38 graders deilig, oppvarmet fjelltjern. I god tid før køen.

Så trenger vi dobbel oppvaskmaskin, enkel bevertning og tilgang til opplyst skiarena med snekanon og kuldekremdispenser. Uplights og sidelights så vi finner riktig chalet. Varmekabler i oppkjørsel, smørebod og solvegg. (Husk! Moonboots i gull er glatte!)

Og ikke kom med det evige gnålet om at utelys ødelegger stjernehimmelen #solastyear. I ni av ti tilfeller er det faktisk (også her) ascendenten som har skylden. Jo da. Spesielt hvis den befinner seg i jomfruen og du er «in between men».

Sitat ukens horoskop i Tara: «Kjærlighetslivet vil ligge på historisk sparebluss til medio mai.» I sterk motsetning til strømprisene altså. Og litt sent for monsterregningen.

Så kjære Trygve, kanskje på tide å lytte litt til oss usedvanlige og?

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese på Aftenposten.no. Nora Helmer har også sin egen Facebook-side.