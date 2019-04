Kjetil Rolness fortsetter å normalisere høyreradikalisme, slik han lenge gjorde med sitt iherdige forsvar for Hege Storhaug. Steve Bannon er ifølge Rolness bare «en mann på andre enden av det politiske spektrum». Å kalle ham fascist er bare «en enkel merkelapp». Og han har ikke fremmet antisemittisme, siden nettstedet han ledet, Breitbart, åpnet et kontor i Jerusalem.

Dermed illustrerer Rolness utilsiktet en av de forutsigbare konsekvensene når høyreradikale aktører inviteres inn: nedtoningene av hva de faktisk står for, argumentasjon av typen «så ille er han da ikke».

Inspirert av fascister

Men så er Bannon altså en av arkitektene bak et så åpenlyst rasistisk tiltak som Trumps muslim ban. Han er inspirert av fascistiske tenkere og har assosiert seg med nær sagt hele hurven av muslimfiendtlige, xenofobe, autoritære og semiautoritære partier og aktører på tvers av Europa og litt til.

Nettsiden han var redaktør for har blant annet fremmet antisemittiske konspirasjonsteorier om den jødiske milliardæren og filantropen George Soros. Den siste valgkampreklamen til Donald Trump, som Bannon var valgkampleder for, spilte på åpenbare antisemittiske språklige bilder. Rolness er etter hvert nokså dreven på å trekke på skuldrene av slikt som ikke rammer ham selv.

Ikke gi ham stjernestatus

Bannons metoder, mer enn hans ideologi, er verdt å studere. Det betyr derimot ikke at man trenger å gi ham stjernestatus på et prestisjefylt arrangement. Alt ligger på nett: filmer, intervjuer, filmer av intervjuer, artikler – i mengdevis. Ideen om at man skal lære noe spesielt av å invitere ham til Nordiske Mediedager er ganske absurd. Det fremstår heller som et påskudd for å invitere en aktør som vil gi arrangementet uvanlig bred oppmerksomhet.

Så kan man underveis late som om alt handler om prinsipper, når det lukter vel så mye av høyreradikal spenningsfaktor og PR. Bannon selv er opptatt av makt. Når han kommer, er det fordi han tror han kan ha noe å tjene på det.

Nå senest skal Bannon ha utropt pave Frans til en «fiende» på grunn av pavens barmhjertighet med mennesker på flukt. Kanskje lukter det litt djevel av Bannon likevel.

