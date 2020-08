Mine ben blir konfiskert på flyplassen | Amir Hashani

Amir Hashani Nestleder for Norges Handikapforbunds Ungdom i Oslo

Amir Hashani, nestleder for Norges Handikapforbunds Ungdom i Oslo, er ikke fornøyd med behandlingen han har fått på Bergen Lufthavn. Privat / NTB Scanpix

Tenk deg at du blir tvunget til å ta dine ben av, levere de inn, for så å få de tilbake skjeve eller knekt når du ankommer destinasjonen?

Amir Hashani Privat

Når man skal sjekke inn på Bergen Lufthavn, får man ikke kjøre den elektriske rullestolen til gaten slik man kan gjøre på Gardermoen. Man må derimot levere den fra seg ved spesialbagasjen.

Det er på dette tidspunktet da «mine ben» blir tatt fra meg. Det blir også min selvstendighet. Derfra må jeg over i en manuell rullestol, og jeg må dyttes bort til gaten.

Punktert eller ødelagt?

Tenk deg at du sjekker inn på flyplassen, men bena dine må tas fra deg. Dem tas gjennom sikkerhetskontrollen og holdes separat fra deg helt til du ankommer destinasjonen.

Hva skjer så når jeg ankommer Oslo, og det ene benet er punktert eller på annen måte ødelagt av frakten? Hva skjer hvis mine ben må på reparasjon i tre uker?

Tenk deg at du blir tvunget til å ta dine ben av, levere dem inn, for så å få dem tilbake skjeve eller knekt når du ankommer destinasjonen? Hvordan ville du følt det?

Vel, som plaster på såret får du 150 kroner i form av en voucher, som dog kun kan brukes på innsiden av flyplassen. Så da er det vel også meningen at flyplassens ansatte skal trille meg rundt på shoppingrunde i tax free – så lang tid det eventuelt måtte ta.

En del av kroppen

Hva må egentlig til for at folk skal forstå at min elektriske rullestol faktisk er mine armer og ben? Ja, mine ben er laget av jern, har en spak og motor. Men det er fortsatt mine ben.

Og jeg har faktisk ikke blitt servert noen gode argumenter for hvorfor jeg skal fratas både selvfølelsen og en del av min kropp.

Jeg er en voksen mann. Mitt hode fungerer godt, men kroppen lystrer ikke helt. Hvor er rettferdigheten i å bli trillet rundt, når jeg faktisk – med bena mine – klarer meg helt fint selv?

Det handler om å være rytteren i sitt eget liv, ikke hesten.

