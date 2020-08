Kort sagt, tirsdag 4. august

Farligere enn korona

I forrige uke var det en reportasje i Aftenposten om en person som havnet på Legevakten og ble sykmeldt fordi han hadde snublet i en elsparkesykkel. Det er symptomatisk for et akselererende problem som legger store begrensninger på mobilitet og livsstil i Oslo og andre byer.

Min tante på 83 år har dårlig helse, går med krykker og har nedsatt syn. Hun bor sentralt i Oslo. Hun klarer seg vanligvis fint på egen hånd i trafikken, til tross for skavankene. Nå våger hun seg ikke lenger ut av leiligheten. Årsaken er ikke faren for å bli koronasmittet, men de mange elsparkesyklene. Antallet sykler har økt drastisk den siste tiden. I morges talte jeg 129 stykker på min 100 meter lange vei fra bostedet mitt på Majorstuen til nærmeste Rema 1000-butikk. Noen sto oppstilt langs vegger eller søppelkasser, andre lå og fløt på fortauet, noen oppå hverandre. I tillegg kom enkelte elsyklister susende i stor fart. De kjørte slalåm mellom de henslengte doningene uten hensyn til forskremte fotgjengere.

I motsetning til de mange tiltakene for å sikre ansvarlig sosial distanse i forbindelse med pandemien, skjer det ingenting når det gjelder elsparkesykler. Det er pinlig å betale skatt til en kommune og en stat som lider av handlingsvegring på dette området, og som skylder på hverandre i stedet for å samarbeide. Vær så snill, rydd opp i problemet før enda flere havner på Legevakten eller isolerer seg hjemme!

Astrid Skjerven, professor

Nye kraftkabler - fordel eller trussel?

Aftenposten hadde 26. juli en artikkel på trykk med tittelen «Nye kraftkabler gjør slutt på billig sommerstrøm».

De lave strømprisene nå kommer dels av økt nedbør, men mest av at kablene til utlandet har hatt driftsvansker. Analysesjef Tor Reier Lilleholt i Wattsight sier dette til Aftenposten: «Hvis de nye kraftkablene til Tyskland og England hadde vært i drift i sommer, tror jeg kraftprisene i Norge ville vært 10-20 øre/kWh høyere i gjennomsnitt.» Dette viser at økt kabelkapasitet til utlandet gir økte strømpriser i Norge!

Kraftbransjen vil ha flere prisdrivende kabler fordi 90 prosent av kraften selges her i landet. Og verdien av vannkraften blir stort sett den samme, det er fordelingen av verdien som endres når strømprisene endres. Økte priser er en fordel for produsentene, lavere priser en fordel for dem som kjøper strøm.

For «bedriften Norge» har lave strømpriser vært en avgjørende konkurransefordel i mer enn hundre år. Den fordelen vil de nye kablene i stor grad ta knekken på. Og stigende priser får vindbaronene til å gni seg i hendene. For med dagens strømpriser vil det bli bråstopp for vindkraft når subsidiene kuttes fra 2022.

Hogne Hongset, Foldfjorden

