Kort sagt, søndag 19. april

Ringeriksbanen, en sannsynlig feilinvestering

Aftenposten skriver på lederplass 10. april: «Vi må nå tro at Ringeriksbanen faktisk kommer». Betenkelighetene ved gigantprosjektet skriver Aftenposten lite om.

Samferdselsdepartementet underkjente konseptvalgutredningen (KVU) for Ringeriksbanen i 2012 blant annet fordi de samfunnsøkonomiske analysene ikke var gode nok, og fordi det hadde vært for tunge føringer på å velge en trasé over Sundvollen. En ny, reell konseptvalgutredning har ikke vært holdt.

Ringeriksbanen/E16 er planlagt gjennom et sårbart og komplisert landskap: Dype løsmasser, et av landets største innlandsdeltaer og en tunnel lenger enn Follobanen kategorisert i vanskelighetsgrad 3 av 4. Fire er atomanlegg. Hvor sikre kan vi være på kalkylen på 34 milliarder kroner?

Det samfunnsøkonomiske tapet for Ringeriksbanen/E16 er beregnet til 22 milliarder kroner. Tapet underbygges av at beregnet overført trafikk fra fly til tog ikke tilsvarer mer enn ca. 2,4 prosent av trafikken Flesland–Gardermoen i 2019.

Klimautslipp fra bygging, drift og vedlikehold på 1,36 millioner tonn i et 60-årsperspektiv blir ikke hentet inn av kuttene på 0,103 millioner tonn. Aftenposten skriver ikke om noe av dette.

Nasjonal transportplan (NTP) har mål om å overføre gods fra vei til bane og sjø. Ringeriksbanen er ikke planlagt for ordinær godstrafikk. E16 med fire felt til Hønefoss vil gjøre det mer attraktivt å sende gods Oslo-Bergen med lastebil.

Norge kan ikke bygge dobbeltspor for 250 km/t bare for Sandvika, Sundvollen og Hønefoss. Politikerne må følge opp Nasjonal transportplan 2018–2029 kapittel 3.4.3: « ... Alle nye jernbanestrekninger planlegges slik at de vil kunne inngå i et høyhastighetsnett mot Bergen, Trondheim, Göteborg og videre ut i Europa. For å unngå feilinvesteringer i det vi bygger, må alle strekningsvise utredninger gjøres nå.»

Ringeriksbanen bør settes på vent, og det bør gjennomføres en konseptvalgutredning for høyfartsbaner i Norge. E16 Høgkastet-Hønefoss bør gis en enklere oppgradering, i hovedsak i eksisterende trasé, for å skåne unike landskapsverdier og bilistene for en stor bompengeregning.

Kjell Erik Onsrud, leder, For Jernbane