Professor Thomas Hylland Eriksen er dypt bekymret over det norske «drømmelandet», som regjeringens uvilje mot å hente «hjem» «norske» IS-medlemmer og deres barn har satt ham i. Nå er det jo slik at regjeringen er på glid i denne saken, etter medieutspill fra landets statsfinansierte NGO-er og deres nære allierte i politikken.

For Eriksen er saken at norske IS-soldater bare har mislykkes i å støtte et terrorregime. Men essensen i saken er at de har erklært krig mot vestlige demokratier, inkludert Norge. Flere jihadister gjorde da også et nummer av å brenne sine pass ved adkomst til den islamske «staten».

Fraskrevet statsborgerskap

Intet i norsk lov hindrer en person i å fraskrive seg sitt norske statsborgerskap, og det er vanskelig ikke å tolke en tilslutning til IS som en oppsigelse av tidligere statsborgerskap. Faktisk er IS-folkene og deres barn derfor ikke norske statsborgere, men neppe juridisk, uten at jeg skal gå nærmere inn på det.

Som mange andre i Eriksens drømmeland, trekker han frem den hjembrakte leiesoldaten Joshua French når det snakkes om å bringe «hjem» norske IS-folk. Men French førte ingen krig mot vestlige demokratier på vegne av islam. Han var privat leiesoldat og har aldri frasagt seg sitt norske statsborgerskap. French ble tiltalt og dømt i en parodi av en rettssak, og det bør være et viktig poeng, uansett om han var skyldig etter tiltalen eller ei.

Politisk korrekthet

Som en av den politiske korrekthetens apostler kan ikke Eriksen unnlate å koble Fremskrittspartiet til Anders Behring Breivik for å få sin stigmatiserende ligning til å gå opp. Men hva da med arbeiderpartisympatisøren Burhan Ahmed Abdule, som i Somalia blåste seg selv og 20 andre inn i evigheten? Skal partiet bære ansvaret for hans menneskesyn, religion og handling?

Professoren er også bekymret for ytringsfriheten til kvinner med muslimsk bakgrunn, som får så mye sjikane i sosiale medier at de tier.

Det er vel da nærliggende å tenke på Sumaya Jirde Ali, spaltist i Klassekampen og Morgenbladet, og som har fått en rekke priser for sine ytringer, blant annet Zola-prisen og Forfatterforeningens ytringsfrihetspris. I fjor kom boken Melanin hvitere enn blekemiddel på Aschehoug forlag, der Eriksens kone, Kari Spjeldnæs, var forlagsdirektør. Noen sammenheng?

Islamkritikk og ytringsfrihet

I Norge blir man tildelt æresbevisninger om man taler for islam. Kritiserer man islam, risikerer man å måtte bo på hemmelig adresse og ha politivakt. I land som Sverige og Danmark må islamkritikere leve under kontinuerlig politibeskyttelse. Og muslimer som kritiserer sine egne, må bo inkognito eller dra utenlands.

Mye tyder på at professoren ikke er like opptatt av ytringsfriheten for andre minoritetskvinner enn erklærte muslimer.

I 2012 meldte han Aftenposten til Pressens Faglige Utvalg fordi Lily Bandehy i avisen hadde årsakskoplet hans hatske utfall mot norske islamkritikere til Breiviks massemord. Aftenposten fjernet denne beskyldningen fra teksten, og Eriksen tapte, vel en av de få gangene professoren offentlig har fått motbør.

Det er tydeligvis ikke ytringsfrihet han kjemper for, men å kneble ytringer han ikke liker i det norske «drømmelandet».