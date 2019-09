For noen dager siden mottok jeg en personlig adressert konvolutt fra Valgdirektoratets direktør Bjørn Berg. Det syntes jeg var stas, jeg mottar sjelden brev i posten. Men innholdet ble en skuffelse.

Brevet var stilet til innvandrere og inneholdt en oppfordring til å delta i årets kommunevalg for å bidra til å øke valgdeltagelsen blant innvandrerbefolkningen.

Født og oppvokst i Trondheim

Jeg er født og oppvokst i akademikerbyen Trondheim, har vært politisk aktiv siden tidlig i tenårene og stemt så lenge jeg har kunnet. Jeg følger engasjert med på årets kommunevalgkamp og har som vanlig tenkt å bruke stemmeretten.

Høy oppslutning om og deltagelse i valg er en grunnleggende forutsetning for et levende demokrati. Det er jeg opptatt av.

Må tenke gjennom virkemidlene

Bekymringen for lav valgdeltagelse blant enkelte samfunnsgrupper er også noe jeg deler med Bjørn Berg. Institusjoner som tilrettelegger for det praktiske rundt valgavviklingen, er blant flere i samfunnet som har et ansvar for å bidra til å gjøre noe med dette.

Men for at tiltak skal kunne treffe, må man ha tenkt gjennom virkemidlene. Dette brevet hadde ingen annen praktisk effekt på meg enn å skape en følelse av fremmedgjøring jeg ellers ikke går rundt med.

Det offentlige Norge må snart få andre variabler enn fremmedklingende navn om inkluderingstiltakene skal treffe målskiven.

