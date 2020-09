Vi må tåle ytringer uten å svare med vold

Jeg har full tillit til at politiet tar disse oppgavene på største alvor.

En motdemonstrant kom seg forbi politisperringene foran Sians «krenkefest» i Oslo lørdag.

Monica Mæland Justis- og beredskapsminister (H)

Er det politiets oppgave å sørge for at Koranen kan bli skjendet, spør forsker Jørgen Lorentzen i Aftenposten 1. september og går langt i å antyde at politiets rolle under Sians demonstrasjoner forsterker provokasjonen.

Lorentzen mener at politiet «må se hvordan det blir mulig for sinte ungdommer som føler seg krenket, at også politiet blir et legitimt mål for deres protester».

Som frie mennesker i et fritt demokrati er ytringsfriheten noe vi nyter godt av hver dag – men også noe vi må tåle fra andre. Det kan være ubehagelig og til og med provoserende. Vi kan velge å ignorere disse ytringene, eller vi kan komme med motytringer.

Men å møte ytringer og demonstrasjoner med vold er uakseptabelt.

Farlig utvikling

«Om frihet betyr noe som helst, så er det retten til å fortelle folk hva de ikke vil høre», skrev forfatteren George Orwell.

Jeg har full forståelse for at mange kan føle seg krenket og fortvilet av demonstrasjoner som har som eneste mål å provosere. At man ønsker å reagere, er forståelig. Overbevisning og protest er noe ethvert fritt demokrati trenger for å fungere, for å utvikle seg.

Men å være overbevist om at man rettmessig kan ty til vold, er en farlig utvikling. Det har historien vist oss, gang på gang.

Videre skriver Lorentzen om Sian: «De har skreket ut sitt hat mot innvandring og islam, blitt godt beskyttet av politiet og skapt det kaos de var ute etter.»

Politiet bør avstå fra å delta på slike demonstrasjoner, avslutter Lorentzen.

Politiet må gjøre jobben sin

Politiet er ikke til stede ved demonstrasjoner for å bistå eller «godkjenne» de som demonstrerer, eller for å slå ned på motdemonstrasjoner.

Politiet er der for å gjøre jobben sin, som er å forsvare en av våre mest grunnleggende verdier.

De er der for å beskytte enhver som ønsker å benytte seg av friheten til å ytre seg og demonstrere – uten at de skal bli fysisk forhindret eller utsatt for vold.

Dette er en krevende balansegang, både for samfunnet, politiet og menneskene som aktivt tar del i demonstrasjoner og motdemonstrasjoner.

Jeg har full tillit til at politiet tar disse oppgavene på største alvor, og at de har gjort gode og grundige avveininger i forkant. Vi har et politi som gjennomfører en av verdens mest grundige politiutdannelser, og som nyter høy tillit fra befolkningen. Den tilliten må vi alle kjempe for å bevare, også i fremtiden. Vi stiller høye krav til politiet vårt, og det skal vi fortsette å gjøre.

