Nedbørrekordene falt omtrent like raskt som nedbøren, og de tilhørende flommene vasket raskt bort enhver tvil om at det ble ekstremt ekstremt.

Harvey har akkurat herjet med Houston og kysten av Texas. Irma har ødelagt Barbuda og andre øyer i det Karibiske hav, og har en bane rett mot Florida.

Irma er en av de kraftigste orkanene målt noensinne i Atlanteren. Og nå kommer José og Katia i deres kjølevann.

Tre nøkkelfaktorer

Varslet om Harvey fra USAs meteorologiske institutt (NOAA) var entydig: «This is something you never have seen before» (dette er noe du aldri har sett før).

Denne meldingen viste seg raskt å være veldig riktig: Hittil har ingen tropisk storm gjort like stor skade som Harvey. Det har heller ikke vært flere så ødeleggende orkaner som har truffet USA i én og samme sesong.

Vi er nå vitne til noen atlantiske orkaner uten sidestykke, selv om orkansesongen fra 2005 er den mest aktive historisk sett.

Hvert år starter USA en ny liste med navn for tropiske orkaner. Harvey var med andre ord nummer åtte i år, og nå kommer nummer ni Irma, 10 José og 11 Katia, og sesongen for tropiske orkaner er bare halvveis.

Vi kan ikke si at en, eller flere, av disse 11 er skapt av klimaendringer, men vi kan si noe om sannsynligheten for at tropiske stormer oppstår.

Det er tre nøkkelfaktorer:

1. En passe ustabil atmosfære pga. måten temperatur og vanndamp varierer med høyden på.

2. En krøll på vinden like nord for ekvator.

3. Overflatetemperatur på havet over 26 grader.

Som med Armstrong og doping

Spørsmålet er om «monsterværet» som observeres nå, er beslektet med økningen i CO₂, som stammer fra den tiden dinosaurene regjerte kloden.

Den observerte økningen i CO₂ kommer fra forbrenningen av kull, olje og gass som er etterlevninger av planter, og har ligget trygt i bakken i mange millioner av år.

Vi kan også fastslå at den økte konsentrasjoner med CO₂ i atmosfæren forsterker drivhuseffekten og påvirker vannets kretsløp.

Det er en kjensgjerning at:

(a) Det er varmere på jorden nå enn for bare noen tiår siden på grunn av global oppvarming;

(b) Økt varme gjør at mer vann fordamper; det er for eksempel observert 7 prosent mer vann i atmosfæren over Houston nå enn før;

(c) Vanndampen er selve drivstoffet for tropiske stormer. Mer vanndamp i atmosfæren, som følge av global oppvarming, er det samme som å tråkke ned gasspedalen og gi orkanene mer fart.

Selv om klimaendringer ikke nødvendigvis skapte Harvey, har de endret hendelsen, så konsekvensene ble mer ekstreme. En analogi er at doping ikke skapte syklisten Lance Armstrong, men doping ga ham de ekstra kreftene som trengtes for å vinne.

Kan treffe nye områder

Vi vet sikkert at en varmere klode vil få stadig større areal som har overflatetemperatur over 26 grader, som er terskelen for at tropiske orkaner kan oppstå.

Det betyr i praksis at det er stadig større sjanse for at et lite lavtrykk fores med varme og damp fra et varmt hav og utvikles til en tropisk orkan som kan ha katastrofale konsekvenser om den når land.

Større areal med havvann over 26 grader gir sterkere orkaner, trolig flere orkaner, og trolig i nye områder

Denne utvidelsen av områder med varmt vann fører også til at byer og områder som før ikke ble truffet at tropiske orkaner, kan treffes av tropiske orkaner.

Større areal med havvann over 26 grader gir sterkere orkaner, trolig flere orkaner, og trolig nye områder som trues av klimaendringer.

Global oppvarming, blant annet som følge av menneskelige utslipp av drivhusgasser, gjør nettopp tilgangen på varmt vann større for orkaner. Her aner vi linjen mellom monstervær som tropiske orkaner og dinosaurene.

Vi kan gjøre noe for å endre kursen og skape et mer bærekraftig samfunn og dermed ikke skape stadig sterkere tropiske orkaner.

Men det er en stor jobb som krever innsats av alle.

