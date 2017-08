DAB-dekningen har fått et ufortjent dårlig rykte | Ole Jørgen Torvmark

Aftenpostens Joacim Lund fortalte onsdag om sine negative DAB-opplevelser og stiller flere spørsmål rundt radioskiftet.

Kringkasterne er dypt takknemlig for jobben publikum gjør i denne overgangen. Vi vet at dette har skapt usikkerhet hos mange og at regningen kan bli stor for enkelte.

Vi tar alle tilbakemeldinger på alvor, enten det er fra kommentatorer, spørreundersøkelser eller via en telefon til publikumsservice.

De aller fleste sakene løses, om det så må et hjemmebesøk til. Om behovet fortsatt er der, gjelder dette tilbudet selvsagt også Aftenpostens Joacim Lund.

Mange problemer skyldes montering

Vi forstår at det er vanskelig for lytterne å vite hva som er hva når radioen ikke fungerer som den skal.

DAB-dekningen har fått et ufortjent dårlig rykte gjennom omleggingen, og for mange er det vanskelig å vite om problemer skyldes dekning eller produkt.

Det er her den store veiledningsjobben ligger.

Erfaringene våre fra hjelpeteam og Norges-turné er at mange problemer skyldes produkter og montering.

Det gjelder særlig adaptere, som kan være vanskelig å installere riktig og som ikke alltid har gode nok antenner.

Samtidig følges tilbakemeldinger om dekning nøye opp, både ved videre utbygging og kontroller. Mer enn 99,7 prosent av befolkningen har DAB-dekning fra NRK og 92,8 prosent fra de kommersielle kanalene.

Tross disse problemene og Dagbladets undersøkelse mener vi at overgangen går bra.

Den viktigste meningsmålingen for kringkasterne er lyttertall. 1,8 millioner nordmenn skrur daglig på en DAB-radio. Hver dag lytter 1,2 millioner på kanaler som ikke hadde vært på luften uten DAB.

NRK kan for første gang tilby de samme kanalene på Senja som i Oslo, og flere får tilgang til alle de kommersielle kanalene enn på FM. Mange har fått en ny favorittkanal.

Lyttertallene for nett

Hvorfor ikke bare satse på nettet, spør Lund. Nett- og mobiltjenestene fra NRK, P4 og Radio Norge er noen av de beste i Europa. Tilbudene har eksistert i mange år og videreutvikles med ny funksjonalitet jevnlig.

Det viser seg likevel at de fleste lytterne foretrekker å høre radio fra nettopp «en ordentlig radio».

De siste årene har lyttertallene for nett bare økt med noen prosentpoeng, selv om kapasiteten i nettet er blitt langt bedre. Aftenposten ville heller ikke satset all distribusjon på den kanalen som trekker færrest lesere.

Vi tror at digital kringkasting og nettradio lever godt sammen og gir den enkelte valgfrihet og mer innhold. Vi oppfordrer alle til å velge den mottaksformen som passer best for seg.

Fire av fem har DAB-radio

Nordmenn har over mange år skiftet ut FM-radioene sine med DAB-radioer, og nå er det en eller flere DAB-radioer i nesten fire av fem husstander.

Om lag 8 millioner FM-radioer berøres av overgangen. Ikke 20 millioner, som Lund skriver.

Når FM-nettet slukkes, er det likevel en stor overgang for mange. Jeg vil derfor avslutte der jeg begynte, med en oppfordring om å ta kontakt med enten Radio.no eller NRKs Publikumsservice ved problemer eller spørsmål.

Vi ønsker å hjelpe alle som trenger det – og vi vil ha med lytterne over på digitale radioplattformer.

