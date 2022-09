Ansvarsfraskrivelse om helse

9 minutter siden

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Klinikkeier John W. Mowinckel Storlid skriver i Aftenposten 21. september at vi må «forholde oss til fakta, vitenskap og det frie menneskets personlige ønsker» om kosmetiske behandlinger. Han utelater hvordan reklame- og medieinnhold får oss til å føle oss feil.

Uoppnåelige og ensidige idealer blir prakket på oss med oppfordring om å kjøpe produkter eller plastisk kirurgi. Ifølge Ungdata opplever syv av ti unge press om å ha en fin kropp. Halvparten av 15 år gamle jenter tror de er overvektige, bare 9 prosent er det statistisk. Det er en sammenheng mellom kroppsmisnøye og psykiske helseplager. Bransjen Storlid er en del av, tjener seg rik på dårlig psykisk helse. Disse faktaene håper jeg han vil forholde seg til.

Storlid skriver at fokuset hans aldri er profitt. Ironisk nok hadde nok klinikken gått konkurs om kvinner ikke daglig ble fortalt at aldring er feil. Han ber oss «ha tillit til profesjonelle behandlere, så går dette bra». Jeg ber Storlid ha tillit til kvinner som kritiserer hvordan helsen vår er blitt en industri, og at vi kvinner vet hva som er best for vår kropp og helse.

Mina Vinje, Oslo