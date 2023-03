Kansellering bør ikke bagatelliseres

Forlegger Anders Heger virker ubekymret over tendenser til sensur i barne- og ungdomslitteratur. Han mener at den amerikanske bibliotekforeningens liste over «Banned Books» viser systematiske angrep fra ytre høyre og kun derfra. Vel, som nevnt hadde direktøren for ytringsfrihet i den foreningen et mer nyansert syn. I USA er det særlig i biblioteker at ulike interessegrupper forsøker å fjerne bøker, akkurat nå mest rettet mot bøker som forsvarer antirasisme og seksuelt mangfold. Problemet er hva slike aksjoner kan skape av presedens, også internasjonalt. Det er ikke så lenge siden at en norsk barnebokforfatter ble presset ut av jobben på grunn av en utgivelse.

Jeg synes det er grunn til bekymring om vi bagatelliserer en pågående internasjonal kanselleringstrend, enten den kommer fra høyre eller venstre. Da kan døren åpnes for krefter som ikke er det frie ords venner.

Dag Larsen, forfatter