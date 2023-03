Rett hjelp til rett tid i svangerskapsomsorgen

09.03.2023 01:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

I et svar på vår kronikk skriver overlegene ved Folkehelseinstituttet Kari Klungsøyr og Hilde Engjom at vi «tilrår at norske kvinner bør føde ved institusjoner med over 2000 fødsler årlig». En slik anbefaling har vi ikke gitt. Risiko ved svangerskap og fødsel er svært lav i hele Norge. Når vi likevel finner høyere perinatal dødelighet i områder tilknyttet små sykehus, mener vi dette viser hvor viktig det er å sikre hele svangerskapsomsorgen også i disse områdene. I vår studie har vi et systemperspektiv hvor vi ser på kvaliteten av hele tjenesten, ikke et utvalg av fødsler, som studiene av friske flergangsfødende Klungsøyr og Engjom viser til.

Klungsøyr og Engjom mener vi kun burde tatt med dødsfall under fødselen eller første levedøgn. Vi antar imidlertid at risikoen både gjennom svangerskapet og under fødselen kan påvirkes av fagmiljøet ved de lokale sykehusene. Størrelse og lokalisering av nærmeste sykehus kan for eksempel være med og påvirke når fødselen skjer gjennom vurderinger av igangsetting eller keisersnitt. Slike vurderinger kan påvirke både fødselstidspunktet og risikoen for fosterdød før og under fødselen, og dødeligheten hos nyfødte. Vi har derfor valgt å studere perinatal død, som omfatter fosterdød fra uke 22 i svangerskapet og dødsfall som inntrer inntil syvende dag etter fødsel.

Fødselslege Patji Alnæs-Katjavivi mener at vi i tolkningen av resultatene legger for stor vekt på risiko ved fødselen, gitt at vi analyserer et utfall som kan påvirkes av hele svangerskaps- og nyfødtomsorgen. Dette er et godt poeng. Vi burde vært enda tydeligere på at vår analyse ikke bare handler om håndtering av selve fødselen, men også betydningen av sykehusstørrelse og reisevei i hele svangerskapet.

Andreas Asheim, førsteamanuensis, Institutt for matematiske fag, NTNU

Sara Marie Nilsen, forsker, Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU

Signe Opdahl, førsteamanuensis, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU

Johan Håkon Bjørngaard, professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU