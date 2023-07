Et militært engasjement i Ukraina trenger ikke være i Nato-regi

USA bør gjøre mer.

Skal man tro mediene og deltagende statsledere, var Nato toppmøtet i Vilnius vellykket. Det ble utvekslet smil og trykket hender, og man var skjønt enige om at Nato må stå samlet og bidra med våpenleveranser og humanitær hjelp til Ukraina. Nato landene er enig om medisinen, men har de stilt den riktige diagnosen? Jeg tror ikke det.

På toppmøtet ble det enighet om å etablere et Nato-Ukraina råd. Dette for å knytte Ukraina enda nærmere Nato og bane vei for et fremtidig medlemskap. Det høres tilforlatelig ut, men hva skal et slikt råd diskutere?

Skal man drøfte hvordan Ukraina kan slå Russland på slagmarken? Er det definisjon av seier og kriteriene for fredsforhandlinger? Er det etableringen av demilitariserte soner og Natos fremtidige tilstedeværelse i Ukraina?

Nato maler seg inn i et hjørne

Alle gode intensjoner til tross, slike diskusjoner er fåfengte dersom ikke Ukraina vinner krigen på bakken. All retorikk om uslitelige bånd og løfter om fremtidig medlemskap bidrar til at Nato maler seg selv inn i et hjørne. Det står om alliansens troverdighet.

Sett at Russland vinner krigen og okkuperer Ukraina permanent. At Ukraina overtas av et hevnlystent diktatorisk Russland hvor utrenskninger og tvangsdeportasjoner blir en del av hverdagen og at president Volodymyr Zelenskyj og hans regjering fengsles på ubestemt tid.

Hvor langt er vestlige makter villige til å gå for å hindre et slikt scenario? Hva om vestlige våpen ikke vil være tilstrekkelig? At donasjonene reduseres grunnet manglende fremdrift i krigen og et økende press om å bruke penger på nasjonal velferd og styrking av egne forsvar. Hva om vestlige våpen kun forsinker en prosess vi ikke klarer å forhindre? Da er det lite fruktbart å fremføre budskapet om at alle kriger ender ved forhandlingsbordet. Det gjør de nok, men premissene settes av den sterkestes part.

Krigens mål

De fleste har tolket Russlands krig som Putins ønske om å gjenskape Russlands storhetstid. Det er en snever tilnærming. Krigens mål er ikke å gjenopprette fortiden, men snarere å skape en ny fremtid. En blodig kamp om å endre internasjonalt etablere maktstrukturer. Den må sees i et bredere perspektiv hvor økonomisk og militær makt flyttes mot Asia og hvor nye diplomatiske arenaer etableres.

Et selvhevdende Kina er en del av dette bildet. Samtidig opplever vestlige land demografisk og kulturell splittelse og økende intern polarisering. Dette er en eksplosiv cocktail som vi enten må avfinne oss med eller forsøke å bekjempe.

Må ikke være NATO-regi

Et militært engasjement for å støtte Ukrainas motstandskamp trenger ikke være en kollektiv innsats i regi av Nato. Det trenger ikke bygge opp under Russlands påstander om et truende, ekspanderende og aggressivt Nato.

USA har i flere tidligere kriger og konflikter benyttet militær makt alene, helt uavhengig av Nato. Oppgaven med å presse Russland ut av okkupert ukrainsk territorium vil være en inngripen med stor legitimitet. Det er ikke en krigserklæring mot Russland, men støtte til Ukrainas frigjøringskamp for et selvstendig Ukraina.

Militært engasjement fra USA alene vil være mer effektivt og samtidig redusere Russlands alternative motreaksjoner betydelig

Militært engasjement fra USA alene vil være mer effektivt og samtidig redusere Russlands alternative motreaksjoner betydelig. Støtten kan være i form av avanserte langdistansemissiler, droner, cyberaktivitet og bruk av teknologisk overlegne kampfly. Alt etter invitasjon fra Ukraina.

Hele den demokratiske verden har mye å tape på en russisk seier i Ukraina, men for USA vil et slikt utfall være katastrofalt. USA bør derfor av egeninteresse gjøre mer enn å fordømme og donere våpen.