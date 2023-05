Havbruk: Regjeringens skattemodell er skadelig for hele Norge

30.05.2023 04:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Aftenpostens politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim og stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) er rørende enige om at tiden er moden for en særskattesats på norsk havbruk på 44,9 prosent.

Skatteskjerpelsen kommer i tillegg til selskapsskatt på 22 prosent, vederlag i milliardklassen for kjøp av oppdrettstillatelser, økt formuesskatt, økt arbeidsgiveravgift, økt utbytteskatt, økt produksjonsavgift og en høy salgs- og markedsføringsavgift.

For oss som skaper verdier og driver næring, kan det virke som om både den liberalkonservative hovedstadsavisen og Senterpartiet har skiftet farge.

Alstadheim mener at næringen med Sjømat Norge i spissen har kjørt et knallhardt løp og påstår at vi ikke foreslo endringer i beskatningen da det var høring i Stortinget. Det er ikke riktig. Vi har foreslått konkrete endringer, men det gjennom en annen skattemodell enn regjeringens.

Våre forslag ville gitt fellesskapet 3,6-3,85 milliarder kroner i merinntekt, redusert antallet byråkrater og sikret nye investeringer langs kysten. Forslaget ble støttet av en lang rekke høringsinstanser.

Vi i havbruksnæringen er ikke enige i at avkastning over 4 prosent er «superprofitt». Vi er ikke enige i at laks er det samme som olje. (Pollestad skjønte forskjellen på olje og laks under valgkampen i 2021, da han selv var prinsipiell motstander av skatten han nå vil innføre.)

Vi er ikke enige i at det er en god idé med en innretning som kan resultere i at havbruket skal betale 44,9 prosent skatt på en inntekt vi ikke har. Vi er ikke enige i at skatteøkninger skal gis tilbakevirkende kraft.

Selv om man gjentar gang på gang at skattemodellen er investeringsnøytral, og at staten er med og tar risiko, forblir det tomme ord.

Regjeringens modell er ikke nøytral, staten er ikke med og tar risiko, men skummer fløten når risikoen er tatt.

Norge har alltid levd av primærnæringene. Det som skjer langs kysten, får ringvirkninger helt inn i Oslo. Regjeringens skattemodell er sånn sett skadelig for hele Norge.

Du kan ta leppestift på regjeringens distrikts- og næringsfiendtlige skattemodell, men det er fortsatt en distrikts- og næringsfiendtlig skattemodell.

Line Ellingsen, administrerende direktør, Ellingsen Seafood

Ivar A. Forn, daglig leder, Øksheim R AS