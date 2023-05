Vitenskap og skader ved nakkemanipulasjon

26.05.2023 01:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Aftenposten hadde 22. mai et oppslag om alvorlige skader oppstått under og etter manipulasjon av nakken. Aleksander Chaibi, som er kiropraktor, fysioterapeut og forsker på nakkesmerter, uttaler at det ikke kan påvises vitenskapelig at nakkemanipulasjon fører til hjerneslag. Han sier blant annet at man ikke kan konkludere vitenskapelig ut fra enkelttilfeller.

Dette er å snu saken på hodet. Problemstillingen er analog til den berømte «sorte svanen». Det ble tidligere holdt som en uangripelig sannhet at alle svaner er hvite, helt til man tilfeldigvis fant en sort svane i Australia. Eksempelet ble brukt av vitenskapsfilosofen Karl Popper for å beskrive den vitenskapelige prosessen innenfor empiriske fag. En hypotese betegnes som falsifisert (avkreftet) hvis den motbevises av observasjoner.

Hvis påstanden (den vitenskapelige hypotesen) er at nakkemanipulasjon ikke forårsaker hjerneslag, er ett enkelt tilfelle oppstått under behandlingen tilstrekkelig til å forkaste denne hypotesen. At enkelte pasienter som har fått alvorlige skader kan ha hatt disponerende faktorer, endrer ikke resonnementet. Selv ikke et stort antall manipulasjoner uten alvorlige komplikasjoner kan bevise at behandlingen er trygg, men ett tilfelle med alvorlig skade kan motbevise det.

Finn Wisløff, professor emeritus dr. med, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo