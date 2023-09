Identitetskrise i Kultur-Norge

Det har stormet rundt lederskiftet på Munchmuseet i Oslo, skriver innleggsforfatterne. Vis mer

Vi mener at vi står overfor en grunnleggende identitetskrise innenfor kunst- og kulturorganiseringen.

Publisert: 28.09.2023 22:00

Det har stormet rundt lederskiftet på Munchmuseet. Nå sist fra Erlend Høyersten, tidligere direktør ved Aros, og syv kuratorer på Nasjonalmuseet som mener kritikken av lederskiftet på Munchmuseet, er en omsorgshandling.

Overrasker få

Men om omsorgshandlingen skal treffe presist, burde den også inkludere en bredere debatt om ledelse og tverrfaglighet. Vi spør om fagfeltene selv tør å bidra konstruktivt til denne utviklingen?

Kritikken rundt lederskifter på store kunstinstitusjoner har de siste årene enten handlet om manglende visuell kompetanse hos toppleder, som Stein Olav Henrichsen og Ingrid Røynesdal, eller om toppledere med visuell kompetanse, men som velger seg ut få eller ingen fagfeller i ledergruppen, som Karin Hindsbo og Tone Hansen - alle ved Nasjonalmuseet og Munch.

At vi ikke trenger kunsthistorikere i rollene til andre fagfelt, som for eksempel kommersielle direktører, eller kommunikasjon og marked, overrasker få i dag. Men det er et stort skritt fra at alle roller i en kunstinstitusjon skal være bekledd av kunsthistorikere alene, til at fagdisiplinen ikke skal være representert på strategisk nivå.

Vi mener at vi står overfor en grunnleggende identitetskrise innenfor kunst- og kulturorganiseringen, der resultatet ofte blir det motsatte av det vi som fagpersoner ønsker. Vi mister autonomi til andre fagfelt fordi viljen til tverrfaglig dialog uteblir. Dette er en sårbar rigg for kunsthistoriefaget og for det kunstfaglige.

Ropes høyt

Strategisk fagkompetanse er svært viktig for at museer og andre kunst- og kulturinstitusjoner skal lykkes med oppdraget sitt. Egentlig er dette det viktigste i omstillingsprosessen de offentlige institusjonene står i, med tanke på nye krav fra kulturpolitikken, oppmerksomhetsøkonomi og krevende digitale ordskifter. Men debatten rundt manglende fagkompetanse føres på feil grunnlag.

Det ropes høyt om manglende «faglighet», men samtidig viser debatten i seg selv at «faglighet» sidestiller kunsthistorisk praksis med kuratorpraksis. Dette er begrensende, og særlig savner vi en bevissthet om hvordan formidlingsfeltet i kunstinstitusjonene faktisk forvaltes av kunstnere, kunsthistorikere og kunstpedagoger.

Kulturbarometeret viser at vi bare i mindre grad klarer å involvere nye publikumsgrupper.

Kunstfag praktiseres i mange former og med ulike roller. Mange som har bakgrunn fra kunstfeltet, jobber i andre kunstfaglige roller enn som kurator – som formidler, konservator, registrar og skribent. Rollene arbeider i et utvidet felt for å møte behov hos både institusjon, fagfelt og publikum.

Med økt bevissthet om at det typiske kulturpublikummet er ressurssterkt og høyt utdannet, så er pedagogisk og sosial innsikt og ikke minst interesse for selve møtet med kunst og kultur en forutsetning for nyere institusjonsdrift og for å nå flere.

Den egentlige utfordringen

Kulturbarometeret viser at vi bare i mindre grad klarer å involvere nye publikumsgrupper, og at antallet som går på kunstutstilling, har falt fra 36 prosent til 18 prosent (fra 2016 til 2021). Om det er greit å fortsette som før, er ikke spørsmålet. Spørsmålet er hvordan et samlet fag, med ulike praksisfelt, bør møte kunst- og kulturinstitusjonens nye utfordringer med sin kompetanse.

Fagfeltene selv kan bidra til å løse utfordringen ved å utvide forståelsen av «faglighet» og ved å akseptere annen fagkompetanse enn sin egen. Og da trenger vi fagfelt med så god selvtillit at endring ikke blir en trussel.

Den egentlige utfordringen handler om manglende tverrfaglighet og ensidige fagsyn. Fagutvikling bør være et resultat av gode og åpne faglige diskusjoner i et utvidet fagfelt, ikke av tydelige lederlinjer der ett fagperspektiv får dominere.

Innleggsforfatterne er:

Gerd Elise Mørland, kunsthistoriker og seksjonsleder, Deichman

Boel Christensen-Scheel, professor i kunstteori, tidl. dekan Kunsthøgskolen i Oslo

Frida Steenhoff Hov, formidlingssjef, Den Norske Opera og Ballett

Kristina Ketola Bore, kurator, Kunsthall Stavanger