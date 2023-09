Studenter sykeliggjøres på svakt grunnlag

Tersklene for å oppfylle kriteriene for en psykisk lidelse virker for lave.

Publisert: 24.09.2023 18:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Studentenes helse- og trivselsundersøkse (Shot) viser at en tredjedel av norske studenter til enhver tid kan ha en psykisk lidelse, og at rundt 50 prosent har hatt en slik lidelse siste år. Hvordan skal vi forstå det?

Studien som viser dette, har flere metodesvakheter. Metoden som ble brukt, er ikke validert på norsk eller sammenlignet med data fra intervjuer av fagfolk. Dette svekker funnene. Undersøkelsen baserer seg på hva studenter har svart på en skjerm.

Neppe en epidemi

Men la oss si at funnene er riktige, at profesjonelt utførte intervjuer ville komme til samme resultat. Hva forteller det oss? At vi er inne i en epidemi av psykiske lidelser? Neppe.

Snarere sier det noe om at samtidens begrep om psykisk lidelse har mistet kontakt med virkeligheten. Hva er psykiske lidelser? Refererer dette til noe substansielt i verden? Noe man kan ta og peke på? Nei.

Psykiske lidelser er diagnostiske kategorier der man er blitt enige om et sett av kriterier. De trengs som retningslinjer for tiltak som behandling og retten til behandling, sykmelding, uføretrygd og lignende.

Men det er mange år siden amerikanske helsemyndigheter anbefalte å bruke andre kriterier dersom man skulle forske på det substansielle innholdet i psykiske lidelser. Det er altså fordi psykiske lidelser er pragmatiske kategorier.

Ute av takt med tidsånden

Det er ikke så enkelt for folk flest å forstå forskjellen på substansielle og pragmatiske kategorier.

Men den er helt vesentlig. En substansiell kategori endres ikke av samfunnsforholdene. Covid i India var, i grove trekk, lik covid i Norge. Men pragmatiske kategorier som psykiske lidelser er definert ut fra språkbaserte kriterier.

Eksempelvis: Har du følt deg nedstemt i senere tid? Synes du at tilværelsen er meningsløs? Hva folk legger i slike ord som trist, nedstemt, meningsløs, engstelig og så videre, er avhengig av tidsånden.

Mye tyder på at kriteriene som definerer psykiske lidelser, er ute av takt med tidsånden i Skandinavia.

Tersklene for å oppfylle kriteriene for en psykisk lidelse virker for lave. Derfor får vi en overdiagnostisering og en kunstig sykeliggjøring av befolkningen.

På den annen side er det ikke tvil om at mange studenter strever. Det de strever med, er i hovedsak personlighetsproblemer:

Hvordan skal jeg forstå meg selv og andre? Hvordan skal jeg håndtere gruppepress og følelsene mine? Hvilke verdier skal jeg ta som mine? Hvor vil jeg hen i verden?

Handler om personlighetsutvikling

Forskning om personlighetsutvikling viser at studenter er «åpnere» – det vil si mer formbare – i lengre tid enn folk som går tidlig ut i yrkeslivet. Fra et læringsperspektiv er dette gunstig, men for personen det gjelder, kan det oppleves som større usikkerhet på seg selv.

Hva er fornuftig å gjøre med dette?

Det mest effektive og økonomisk gunstigste vil være å mangedoble tilbudet om gruppeterapi for studenter. Gruppeterapi sykeliggjør ikke og forlanger ikke medisinering.

Det handler om tilbud om personlighetsutvikling. Norsk gruppepsykoterapi er av høy kvalitet, og utdanningskapasiteten kan lett økes. Det vil ikke kreve lange utredninger og kan iverksettes raskt.

Det vil gavne den enkelte student, universitetene, høyskolene og samfunnet.