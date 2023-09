Kritikk må gjenspeile virkeligheten

Ved å se de to dommene i Knut Rød-saken i sammenheng, trer premissene for frifinnelsen klarere frem. Dette gjør jeg grundig rede for i min nye bok, som Christopher S. Harper oppgir å ha lest. At en slik tilnærming ikke har juridisk gyldighet, sier seg selv. Harpers replikk 15. september i den forbindelse er overflødig.

Mitt anliggende er å undersøke hvordan og hvorfor Rød

kunne bli frikjent. Da står diskrepanskilder og domspremisser sentralt.

Det kan det imidlertid også være for en revurdering av skyldspørsmålet. Eksempel: En samtidig rapport hevder at Rød arbeidet 34 timer i strekk før aksjonen 26. oktober 1942. Begge dommene legger en vesentlig mindre aktiv rolle til grunn. At Harper anser dette som irrelevant, er oppsiktsvekkende, for dersom retten tok feil, kan det ha stor betydning.

Men i motsatt fall burde samtidig historieskrivningen Harper knytter an til, justeres slik at vurdering og kritikk gjenspeiler faktiske realiteter. Hvis ikke, risikerer den å skape potensielt skadelige myter.

Torgeir E. Sæveraas,

historiker og forfatter