Unnskyld, Kari!

20.01.2023 01:00

Den siste dagen i året er en milepæl som mange av oss gleder oss til å feire sammen med familie og venner. For deg ble det ikke den festkvelden du hadde planlagt, Kari Gresvik Rønneberg (Aftenposten 11. januar). Det er vi i Ruter oppriktig lei oss for. Du skal kunne ha tillit til at bilen du har bestilt, kommer, selv om presset på turer er ekstra stort på høytidsdager som julaften og nyttårsaften.

Ansvaret for tilrettelagt transport ble overført til Ruter for å utvikle TT-tjenesten i sammenheng med øvrig kollektivtilbud. Vi erkjenner at tilbudet ikke er på det nivået vi ønsker ennå. Vi jobber for å bedre punktligheten og påliteligheten, og vi gir oss ikke før vi mener tjenesten holder ønsket kvalitet.

Det er godt å høre at du satte pris på sjåfører i Oslo Taxi og Go’e Bussa. Heldigvis jobber mange av disse erfarne og kompetente sjåførene fortsatt med tilrettelagt transport og kjører for vår operatør. Noen er også nye og ikke like erfarne ennå. Sammen med operatør jobber vi systematisk for å levere bedre. Vi er ikke helt i mål, og på nyttårsaften gikk det dessverre ut over deg.

Vårt nyttårsforsett er at vi lover å skjerpe oss slik at du kan reise som planlagt på dine neste turer.

Ellen Rogde, markedsdirektør, Ruter