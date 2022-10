Helikopteret NH-90 er skrotet. Hvordan unngår vi et nytt «havari»?

Morten Hanche Jagerflyver i Forsvaret

Norge må kjøpe en helhetlig pakkeløsning – en snarvei til å bli superbruker og en trygghet for at flymaskinen forblir relevant gjennom hele levetiden, skriver Morten Hanche (bildet).

Vi kan velge reell kampkraft ved å kjøpe et helikopter som er i drift hos en storbruker, og som tilbyr en pakkeløsning.

Forsvaret er lite, med små fagmiljøer og enda mindre staber. Derfor er det vanskelig å holde seg relevant. Om Forsvaret skal være troverdig og krigsforebyggende, er det ikke nok å kjøpe inn moderne utstyr i løsvekt. Vi må være eksperter på å bruke utstyret, og vi må holde det oppdatert.

Historien om NH-90-helikopteret er lang og trist. Aftenposten omtalte det som et «havari». Denne kronikken søker å vise en mulig vei ut av uføret.

Debatten om en erstatning for NH-90 må ikke bli snever. Da er det viktig å huske at Norge er et lite land.

Derfor må Norge kjøpe en helhetlig pakkeløsning – en snarvei til å bli superbruker og en trygghet for at flymaskinen forblir relevant gjennom hele levetiden.

Helikopteret NH-90 (bildet) skulle fylle en rolle i både Kystvakten og Marinen, men i sommer ble prosjektet kansellert. Jeg forstår kolleger som er lei seg og frustrert over å se at innsatsen tilsynelatende var forgjeves, skriver innleggsforfatteren.

Suksess handler mye om «pakkeløsning»

At F-16 ble en suksess for Norge, handler mye om at vi ikke bare kjøpte en flymaskin, men en «pakkeløsning»: Integrerte våpen, stordriftsfordeler, utdanning, dokumentasjon og teknisk fornyelse av flymaskinen.

Jeg har selv erfart F-16-samarbeidet i praksis. Det er nok slik at våre F-16 langt på vei ville ha vært militært irrelevante om vi ikke hadde dratt nytte av at USA jevnlig oppgraderte sine F-16. Norge betalte en brøkdel av kostnadene, men fikk tilgang til hele «potten».

Samarbeid om utdanning var også uvurderlig for Luftforsvaret, siden våre fagmiljøer ikke har ressurser til å utvikle og validere taktikker.

Kunnskap som kanskje bare USA kan samle

«Bruksanvisningen» for et kampfly forteller flyveren hvordan man trygt tar av og lander, men sier lite om hvordan flyet bør brukes i krig. Dette må brukeren selv finne ut av eller få tilgang til.

Min første tid med F-16 i Norge var preget av at vi fortsatt famlet «i blinde» med tanke på taktisk bruk av flymaskinen.

I vår lille «håndbok» kunne jeg lese hvordan vi i Norge trodde det var lurt å fyre våre radarstyrte missiler eller å kontre et fiendtlig luftvernsystem. I dag er det enkelt å se at vi manglet forståelse for våpensystemet F-16: Vi forsto ikke begrensningene godt nok og visste ikke hvordan vi best kunne kompensere for disse.

Omtrent i år 2000 avtalte Forsvaret å kjøpe amerikanske taktikkmanualer for F-16, som var den delen av bruksanvisningen som hadde manglet: Validert informasjon om hvordan F-16 burde flys i krig. Da begynte Forsvaret reisen mot å bli en avansert bruker av F-16.

I dag kjøper Forsvaret de samme manualene som grunnlag for F-35-operasjoner. Norge kjøper innsyn i kunnskapen som kanskje bare USA er i stand til å samle. Ved å «henge på lasset» til USA blir Norge en avansert og troverdig bruker av F-35.

Systemer som er i drift hos storbruker

Jeg mener ikke at Norge alltid skal kjøpe amerikansk militærmateriell. Mitt argument er at Forsvaret, med begrensede ressurser til å innpasse teknologi, må kjøpe våpensystemer som er i drift hos en storbruker.

Vi må kjøpe pakkeløsninger som ivaretar opplæring, dokumentasjon, taktisk trening, logistisk støtte og oppgraderinger. Vi må unngå frittstående systemer, som en konsekvens av små fagmiljøer.

Jeg forstår at politiske hensyn må spille inn, og at det kan være nødvendig å prioritere norsk industri. Da må våre beslutningstagere være klar over at unike løsninger kan være å velge bort reell forsvarsevne.

Jeg tror likevel «pose og sekk» er mulig om vi er kloke når vi kjøper nytt utstyr.

Må kjøpe fornuftig

Helikopteret NH-90 skulle fylle en rolle i både Kystvakten og Marinen, men i sommer ble prosjektet kansellert. Jeg forstår kolleger som er lei seg og frustrert over å se at innsatsen tilsynelatende var forgjeves.

Når avgjørelsen er tatt, tror jeg det kan bli til det bedre for Forsvaret: Vi kan velge reell kampkraft ved å kjøpe et helikopter som er i drift hos en storbruker, og som tilbyr en pakkeløsning.

Det blir snarveien til samvirke med Sjøforsvaret, integrering av nye våpen og fremtidige oppgraderinger. Vi bør om nødvendig senke ytelseskrav til fordel for pakkeløsningen.

Det er kanskje typisk norsk å være god. Det må bli typisk norsk å kjøpe fornuftig.