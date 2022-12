Bedreviterne på sidelinjen må holde munn

Ledere og trenere bør invitere andre foreldre ved å begynne med enkle oppgaver som den enkelte føler at de mestrer. Språk og kultur kan være en utfordring, men kunsten er å fordele små og store oppgaver slik at flere føler ansvar.

Vi må ikke ha tre treninger i uken, selv om ivrige foreldre presser på. Klubbene bør legge til rette for ekstra «ivrigtreninger» på tvers av årskull som avlaster lagene for ekstra treninger.

Styrene i klubbene må være tydelige på at de først og fremst er breddeklubber. Mange av dem som snakker mest på foreldremøtene har ambisjoner på vegne av seg selv eller egne barn. Det krever mot å ta ordet å minne om at over 99 prosent av jentene og guttene i klubben aldri kommer til eliteserien. De vil spille og ha det gøy, og for noen er treningene en livbøye i et tøft liv.