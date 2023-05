Hva er galt med dugnad?

07.05.2023 02:00

For mange skoleelever er den ene langturen de får i løpet av 12 års skolegang, noe de husker best. Turer gir god læring og styrker klassen sosialt. Det blir det slutt på, har Oslos oppvekstbyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) bestemt, uten å snakke med oss i bystyret. Vi ble informert via pressen.

Skolene mangler penger, og foreldrene får ikke lov til å betale for deler av turen. Ikke får de voksne lov til å finansiere turene med dugnad heller, noe som er rarere. Dugnadene krever ikke at man har god økonomi, men styrker foreldregruppen gjennom samhold og integrering.

Vi i Frp synes det er flott at foreldre driver dugnad slik at barna får en opplevelse for livet. Foreldrene blir bedre kjent, og barna får en flott tur. En vinn-vinn-effekt.

Jeg forstår ikke hvorfor SV er negative. Tenker de ikke på at dette rammer barna? Jeg vil tro det handler om ideologi, men forstår ikke hva slags ideologi det er snakk om. Kan byråden forklare?

Bjørn Revil, Fremskrittspartiets bystyregruppe, Oslo