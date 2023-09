Jernbanen i Norge: Et nytt «annus horribilis»?

2023 ser dessverre ut til å bli det verste jernbaneåret siden 2000.

År 2000 regnes gjerne som «annus horribilis» for jernbanen i Norge. Da var det to alvorlige ulykker i tillegg til store problemer med nytt togmateriell og lokomotivførermangel. Det førte til omfattende innstillinger og forsinkelser.

2023 ser dessverre ut til å bli det verste jernbaneåret siden da.

Denne gangen er vi heldigvis spart for ulykkene, men det har vært mye annet. Konsekvensene av ekstremværet Hans, med ødelagt jernbanebro ved Ringebu, er det desidert mest alvorlige, med store ringvirkninger.

Behovet for en attraktiv jernbane er ikke blitt mindre. Når fossil energibruk skal fases ut, trengs energi- og arealeffektive løsninger. Det er hverken natur eller energi å avse til alternativet – å bygge ut motorveier og flyplasser etter prognoser om evig vekst.

Positiv godstrend og utsolgte sovevogner

Heldigvis er det stor interesse både blant folk og i næringslivet for å bruke toget.

Godstrafikken på bane har etter en lengre nedtur vist en positiv trend.

På banenettet mellom Lillestrøm og Bodø, inkludert Dovrebanen, overstiger etterspørselen tilgjengelig kapasitet. Gründerselskapet Onrail har oppnådd suksess med godstog mellom Oslo og Åndalsnes, med stort sett fulle tog og overskudd – etter at de tradisjonelle aktørene la ned tilbudet.

Nå etter brokollapsen er varene overført til lastebil. Det er uvisst hvor lett det blir å få alt tilbake på sporet den dagen Dovrebanen åpner.

Etter et par år med redusert etterspørsel som følge av koronapandemien valgte togselskapet SJ å sette inn flere avganger mellom Oslo og Trondheim.

Det tar tid å innarbeide slike forbedringer, men nå er alt snudd på hodet. Heller ikke det populære nattoget får kjøre. Her har sovevognene stadig vært utsolgt. Det er en viktig forbindelse, ikke bare mellom Østlandet og Trøndelag, men også for reiser til og fra Nordland. Det var ikke uten grunn at SJ skulle sette inn flere hvilestolsvogner i nattoget nå i høst.

Toget taper der motorveiene vinner

Noe av togtrafikken mellom Østlandet og Trøndelag går via Rørosbanen mens Dovrebanen er stengt. Det er bra. Men den banen er ikke elektrifisert, noe som betyr høyere driftskostnader og økte utslipp.

Som følge av manglende investeringer har Rørosbanen få kryssingsspor. Derfor er antall persontog nå drastisk redusert for å få plass til flere godstog. Det er helt riktig å prioritere godstrafikken her, men det viser at brokollapsen gir negative konsekvenser for togpassasjerer også på andre strekninger.

Det er et tankekors at klimaendringene, som bidrar til mer ekstremvær, nå spenner beina under et klimavennlig transportalternativ.

Etter katastrofeåret 2000 greide jernbanen gradvis å løfte seg. Dette skjedde der politikerne var villige til å satse. Med baneutbygginger inn mot Oslo og innkjøp av nytt togmateriell var det mulig med et langt bedre togtilbud. Det igjen ga kraftig passasjervekst. Tilsvarende forbedringer, blant annet på Jæren, førte til det samme.

Derimot taper toget der motorveiene bygges ut og det ikke satses på bane, som blant annet mellom Oslo og Kristiansand.

Støtt satsende togaktører

Neste år skal regjeringen legge frem en ny Nasjonal transportplan. Mye tyder på at planen vil legge vekt på å ta vare på den eksisterende infrastrukturen.

Det trengs, ikke bare for bane, men også for vei. Kommunenes interesseorganisasjon KS la nylig frem beregninger som viser at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene er på 100 milliarder kroner. Men fulle jernbaner viser også at det trengs flere og lengre kryssingsspor og mer dobbeltspor. Og det trengs ytterligere tiltak som styrker godstransporten med tog, som har måttet gå for lut og kaldt vann i flere tiår.

Hverken pengesekken eller miljøet kan tillate at den nye transportplanen viderefører Solberg-regjeringens kraftige motorveisatsing.

Men å få skikk på Dovrebanen kan ikke vente på en ny Nasjonal transportplan. Her trengs umiddelbar handling. Ny bro ved Ringebu må snarest på plass, med friske midler. I mellomtiden må regjeringen støtte de togaktørene som er i gang med å satse, for å hindre at de kollapser og plasserer jernbanen på et sidespor.