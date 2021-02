Ti år med overgrep som er blitt oversett av Vesten

Zeineb Alsabeehg Statsviter

Demonstranter som protesterer mot regiment i Bahrain, møtes av opprørspoliti. Bildet er tatt 18. januar 2012 i Manama, Bahrain. Foto: Hasan Jamali / TT NYHETSBYRÅN / NTB

Vestlige stater har i stor grad opprettholdt og i noen tilfeller styrket sine relasjoner med regimet i Bahrain.

Regimet i Bahrain har jobbet med å slå ned på all opposisjon siden den arabiske vårens inntog i 2011. Vestlige stater ser ikke ut til å bry seg.

Aftenpostens korrespondent var en av få norske og vestlige journalister som besøkte Bahrain i mai 2011 etter at opprøret fra Tunisia og Egypt nådde det lille golflandet.

«Ingen, absolutt ingen, er trygg i dette landet nå», fortalte menneskerettighetsforkjemper Nabeel Rajab til daværende Midtøsten-korrespondent Jørgen Lohne.

Zeineb Alsabeehg er norsk-bahrainsk statsviter. Foto: Ingar Sørensen

Da hadde regimet allerede klart å få en stopp på massedemonstrasjonene som hadde startet 14. februar 2011.

Hundrevis av demonstranter og aktivister var blitt arrestert, inkludert en dansk og en svensk statsborger. Fem døde som følge av tortur i fengselet i løpet av tre måneder med unntakstilstand. Helsepersonell som hadde behandlet sårede demonstranter, ble også arrestert.

Henrettelser og livstidsdommer

Alvorlige menneskerettighetsbrudd har fulgt jevnlig i løpet av de ti årene som er gått siden.

Regimet har henrettet fem personer som kobles til opposisjonen. Over 400 personer, inkludert aktivister i eksil, er blitt fratatt sitt bahrainske statsborgerskap og blitt statsløse. Nye demonstrasjoner er blitt slått hardt ned på.

Den blodigste var i mai 2017, da regimestyrker drepte fem demonstranter i landsbyen Duraz. Samme år ble landets eneste uavhengige avis, Al-Wasat, suspendert. Det samme er opposisjonsgrupper som Al-Wefaq, som frem til 2011 var representert i det bahrainske parlamentet.

Dansk-bahrainske Abdulhadi AlKhawaja og svensk-bahrainske Mohammed AlMuqdad som ble arrestert i 2011, soner livstidsdom i fengsel.

Budskapet fra regimet er tydelig: Opposisjonelle stemmer skal knebles. De som utfordrer dette, risikerer en vond straff.

USA selger militært utstyr til regimet

Hva har responsen vært fra andre stater? Nabostatene, særlig Saudi-Arabia og Emiratene, støttet regimet fra første måned ved å sende soldater til Bahrain for å bistå i undertrykkelsen av demonstrantene.

Vestlige stater har tilnærmet ignorert overgrepene i landet.

USA har bidratt med å selge militært utstyr til regimet, noe som økte under Trumps presidentskap. Storbritannia har også fortsatt sine våpenavtaler med Bahrain, og i 2018 åpnet britene en militær base i øystaten. Dette føyer seg til USAs femte flåte stasjonert i Bahrain, der Norge har hatt en stabsoffiser siden 2013.

Vestlige stater har altså i stor grad opprettholdt og i noen tilfeller styrket sine relasjoner med regimet i Bahrain.

Savner press fra Norge

I lys av dette spiller verbale fordømmelser av menneskerettighetsbruddene i Bahrain – herunder fra norske myndigheter – begrenset rolle.

Et autoritært regime som ikke taper på å fengsle og henrette meningsmotstandere, vil vanskelig reformere seg selv. Selv ikke etter at store folkemasser krever det, slik vi bevitnet under den arabiske våren.

Særlig savnes et press fra Norge og andre europeiske land for å få løslatt de to danske og svenske statsborgerne som allerede har sittet ti år i fengsel i Bahrain.