Vålerengas stadion er urettferdighet satt i system | Eivind Løwig, Jonny Olsen og Bolek Aleksandersson

Vålerenga har gledet seg til åpning av sitt eget fotballstadion på Valle i september. Det er lett å forstå. Men saken har også andre problematiske sider.

Etter tomtegaven på flere millioner kroner fra Oslo kommune til VIF i 2008 kan det virke som at andre fotballklubber i byen er blitt lavt prioritert, for å si det forsiktig.

Selv en VIF-sympatisør og journalist som Andreas Slettholm i Aftenposten er rimelig klar i sin dom. «Bystyret må skru igjen kranen nå», er hans kommentar til saken 4. august.

Kommentaren gjelder spesielt en del av tomtegaven som ikke er egnet for utbygging til leiligheter og det faktum at det er mot alle fagetaters råd å bygge der.

På denne tomten vil VIF nå bygge 60 til 70 leiligheter fordi de er i en «prekær likviditetssituasjon», ifølge utbygger. Denne saken skal nå hastebehandles i byrådet, ifølge Slettholm.

Igjen står VIFs behov i sentrum.

Hvordan er de andre tradisjonsrike fotballklubbene i byen blitt behandlet i tiden fra 2008 til i dag?

Nedslitte kunstgressbaner

Lyn har hatt en treningsbane på Kringsjå. Den var kommunal og ble etter hvert så dårlig og nedslitt at spillere fikk belastningsskader. Skjulte hull på kunstgresset gjorde også at flere trådte over og skadet seg.

Etter flere års prosess fikk Lyn fint nytt dekke på banen i 2016. Det var gledelig.

De fikk imidlertid ikke satt opp en metalltribune med 450 plasser de hadde kjøpt billig av Norges Håndballforbund, ved denne banen.

Dette er løst i ettertid, men først etter medieoppslag.

Til sammenligning: Lyn har langt flere barne- og ungdomslag enn VIF.

Skeid har hatt Voldsløkka matchbane som sin hjemmebane fra før årtusenskiftet. De spilte tippeligakamp så sent som i 1999. De har i alle år forsøkt å få et stadion tilpasset deres formål, men manglende bevillinger har ført til at det til slutt ble forbudt å spille på Voldsløkka match.

I 2006 ble det laget en reguleringsplan for området. Den eksisterer ennå, men Voldsløkka match ble brukt til lufting av hunder i 2017.

Skeid har holdt til på Nordre Åsen hvor hovedbanen har vært på grensen til spillbar. Ved et tilfelle har Skeid selv betalt for nytt dekke i stedet for å vente på Oslo kommune. Gamle nedslitte kunstgressbaner mangedobler skadefrekvensen. Dette er en klubb som har flere barne- og ungdomslag enn VIF.

Friggs bane på Marienlyst er overbelastet. A-laget spiller ikke der ettersom banen er nedslitt og gir for store belastningsskader. Den naturlige banen er Frogner stadion, men den lider under det samme.

Lag langt ned i divisjonssystemet søker seg bort fra banen på grunn av det dårlige underlaget. Frigg spiller sine hjemmekamper på Tørteberg, drøyt hundre meter unna. Banen er ikke lenger i topp stand, men den er marginalt det beste alternativet. Det er satt opp noen få rekker med stoler som folk kan sitte på. Løsningen ser ganske midlertidig ut.

Den ærverdige klubben kunne ha trengt en bedre bane. Til sammenligning har Frigg ca. like mange barne- og ungdomslag som VIF.

Sympati for en klubb foran rettferdighet

Problemet er ikke at politikerne i Oslo kommune legger til rette for at VIF skal få sitt eget stadion.

Vi anerkjenner at VIF trenger et stadion ettersom Ullevaal stadion er for stor og kanskje også er for langt unna VIFs kjernepublikum i Oslo øst.

Det mest naturlige hadde vært at Oslo kommune hadde initiert en utbygger/eiendomsselskap til å bygge ut et flerbruksstadion som også kunne leies ut til VIF og eventuelt andre klubber. Dette er modellen i Stockholm og København.

Problemet er at denne gaven gjør at VIF er i stand til å drive business ved hjelp av Oslo kommune.

Anette Karlsen

I intervjuet med daglig leder i Vålerenga Idrettspark, Stig-Ove Sandnes, i Aftenposten 31. juli i år skriver journalisten: «Nå kan Vålerenga selv tjene penger på å selge alt fra brus og pølser til navnet på stadion og på tribuneseksjonene. Klubben kan tjene penger på å bruke stadions trådløse nettverk og storskjermene på en lur måte, og den kan tjene penger på å selge reklameplakater på arenaen. Den har i det hele tatt et godt utgangspunkt for å gjøre stadion til en pengemaskin.»

Hva om politikerne hadde gjort det samme med for eksempel håndballklubber, tennisklubber, svømmeklubber eller golfklubber – valgt ut den mest populære og gitt den økonomiske særfordeler fremfor de andre.

Hvor rettferdig hadde det vært?

Politikerne i byrådet som har gått inn for dette, får nå et alvorlig forklaringsproblem om de ikke godtar tilsvarende økonomiske ordninger til andre klubber som har lyst på lignende ordninger.

Ellers kan denne saken bli stående igjen som et grelt eksempel på hvordan sympati for en klubb har gått foran prinsipper om rettferdighet for fordeling av midler til idrett i Oslo.

