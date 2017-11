Vold, narkotikakriminalitet, sosial kontroll og levekårsutfordringer. Det er blant temaene som går igjen når bydelen Grønland i Oslo omtales i mediene. Utfordringene er utvilsomt mange. Den ferske stedsanalysen for Grønland bekrefter det.

Men Grønland er òg mye annet. Det vet alle som bor der. Det er også blitt klart for artikkelforfatteren etter flere års feltstudier i enkelte av områdets byrom.

Sentralt på Grønland ligger Grønlands torg og gågaten Smalgangen. Under en litt røff og rufsete overflate finner vi et variert og pulserende byliv og viktige møteplasser for en mangfoldig befolkning. Det er jo nettopp kvaliteter som bejubles i samtalen om offentlige rom.

Er det problemfokuset på bydelen, eller kanskje det mange oppfatter som et ordinært arkitektonisk og estetisk preg, som gjør at mange er blinde for kvalitetene i disse byrommene?

Grønlands torg og Smalgangen

Foruten etnisk norske har mange av brukerne av de to byrommene bakgrunn fra land i Afrika og Asia. Gatebildet vitner også om nokså store sosioøkonomiske forskjeller. De fleste aldersgrupper er representert. Kjønnsmessig er det en viss overvekt av mannlige brukere, og generelt fremstår mange kvinners – især minoritetskvinners – bruk som mindre fri enn menns.

Sentral beliggenhet og nærhet til mange kollektivtilbud genererer mye gjennomfartstrafikk. En lett blanding av funksjoner bidrar også til et relativt stort omfang av såkalte nødvendige aktiviteter.

Her finnes mange boliger og arbeidsplasser så vel som et bredt spekter av funksjoner med nødvendighetspreg, som handel med basisvarer og et stort mangfold av offentlige tjenestetilbud.

«Å henge rundt»

Mer fritidspregede aktiviteter er gjerne konsentrert om kafé- og restaurantbesøk, shopping og uformell bruk av gaterommet. At det «å henge rundt» er en så utbredt aktivitet på Grønland, er ikke bare et tegn på lediggang, men også på at området er et viktig møtested for venner og bekjente.

I Smalgangen dominerer små uteserveringer og rikholdige vareutstillinger. En utpreget nabolagsstemning råder her. I de to byrommene finner man òg mer uformelle økonomiske aktiviteter, så som tigging, salg av gatemagasiner med mere.

Videre har sivilsamfunnet en sterk tilstedeværelse. Få steder i hovedstaden er den politiske aktiviteten i valgtider så intens som på Grønlands torg. Organisasjoner og foreninger av ymse slag er jevnlig til stede for å samle inn penger, verve medlemmer og spre informasjon. Grønlands torg er et mangfoldig sted for offentlig representasjon og meningsutveksling.

Sosiale møter

Mangfoldet av mennesker og bruk gir et mangefasettert og dynamisk gatebilde mye av dagen. Her treffes mennesker med til dels svært forskjellige bakgrunner, identiteter, livssyn og livsstiler. Normalt er slike møter i byrommet riktignok av en flyktig, ikke-verbal art.

Men tidvis kan disse møtene ta form av mer direkte kontakt mellom fremmede. Folk har gjerne et budskap de vil formidle, noe de vil selge eller be om bidrag til.

Gjengangere som den «gamle og skrøpelige», «den alkoholiserte» og «den sosialt marginaliserte» har lite sosial anseelse å tape på å ta kontakt med ukjente.

Stamgjesten, som har gjort stedet – for eksempel kaffebaren Evita – til sitt, har ofte færre sperrer på å henvende seg til fremmede.

En stor andel brukere med ikke-vestlig bakgrunn spiller også inn, mer utvungne som de gjerne er i omgangen med andre.

Torgets kompakthet og Smalgangens smugkarakter fører dessuten folk fysisk tett innpå hverandre, noe som i seg selv øker sjansene for interaksjon.

Og jo da, her kan man også bli tilbudt dop, her kan skjellsordene ljome, her kan guttegjengene yppe seg og her kan enkelte barke sammen. Men det er ikke det som utgjør det dominerende bildet.

Se til Grønland?

Man kan like det eller ikke, men Oslos befolkning er mye mer sammensatt enn før. Om man mener personlige møter på tvers av ulike skillelinjer har verdi, er offentlige rom hvor dette kan finne sted viktige. I tilretteleggingen for slike steder kan man gjøre lurt i å skjele også til litt røffe, uryddige og hverdagspregede byrom som de to på Grønland.

