Kulturråd eller menighetsråd?

Morten Grønvigh Styreleder Traavik.info

Ti dager før seminaret om hets i kunstfeltet kontaktet kunstner Morten Traavik blant andre Kulturrådets direktør Kristin Danielsen (bildet). Han ba om en avklaring på hvordan Kulturrådet stiller seg til gjentatte rasismeanklager mot Traavik.info. Noe svar på dette har aldri kommet, skriver innleggsforfatteren. Foto: Morten Uglum

Hvordan kan Norsk kulturråd la forsøk på grov stigmatisering bli hengende i luften?

Den 8. april i år arrangerte Norsk kulturråd seminaret «Hvem tar ansvaret?Seminar og innspillsmøte om hets og trakassering i kunstfeltet». Det skjedde etter krav fra en liten gruppe scenekunstnere i det frie feltet.

Kulturrådet etterkom også delvis gruppens krav om å få programmere seminaret, formodentlig honorert.

Rådet var samtidig fullt klar over at det samme miljøet i lengre tid har drevet en vedvarende kampanje i offentligheten og på sosiale medier mot Traavik.infos kommende forestilling Sløserikommisjonen. Ryktespredning og svakt begrunnede anklager om rasisme og høyreekstremisme har vært våpen.

Beskyldningene motiveres med at blant andre den omdiskuterte Sløseriombudsmannen Are Søberg medvirker i forestillingen. Dessuten at grupperingen opplever en promo-video laget av en bangladeshisk dansegruppe for Traavik.info som «brutalt rasistisk».

Ikke invitert

Blant seminarets mer enn 200 deltagere var det frie scenekunstfeltets sentrale utøvere og beslutningstagere. Det var kunst- og kulturarbeidere, teatersjefer, fag- og interesseorganisasjoner, journalister og anmeldere.

Ingen av de involverte i forestillingen var invitert til seminaret

For de fleste med en viss kjennskap til tematikken var det åpenbart at både Sløseriombudsmannen og Sløserikommisjonen kom til å bli sentrale emner. Men ingen av de involverte i forestillingen var invitert til seminaret.

Traavik.infos daglige leder Luba Kuzovnikova var moderator for en 20 minutters panelsamtale, men i egenskap av å være rådsmedlem.

Anklaget foran samlet fagmiljø

Ti dager før seminaret kontaktet vår kunstneriske leder Morten Traavik derfor Kulturrådets ledelse. Blant dem var direktør Kristin Danielsen og rådsleder Lars Petter Hagen.

Traavik dokumenterte den vedvarende hetskampanjen fra de samme kunstnerne som nå med Kulturrådets aktive støtte ville få frie tøyler til å gjenta de samme angrepene.

Samtidig ba han om en avklaring på hvordan Kulturrådet stiller seg til gruppens gjentatte rasismeanklager mot Traavik.info. Dette er en kunstnerisk virksomhet som i stor grad er finansiert av, og dermed involverer, Kulturrådet selv.

Noe svar på dette har aldri kommet. I stedet ble Sløserikommisjonen og samarbeidet med Sløseriombudsmannen ganske riktig kraftig kritisert gjennom hele seminaret.

I den avsluttende delen fremførte i tillegg moderator og Kulturrådets nestleder Maria Utsi på vegne av grupperingen enda en rasismeanklage mot Traavik.info. Denne gang var det rettet mot rådsmedlem Kuzovnikova.

Hun fikk tre minutter av Utsi til å besvare anklagen foran et samlet fagmiljø.

Ber om klart svar

Vi forstår fortsatt ikke hvordan Kulturrådet kan og vil la slike forsøk på grov stigmatisering av både sitt eget og scenekunstneres omdømme bli hengende i luften. Særlig ikke samtidig som det brukes betydelig omtanke og ressurser på anklagernes egne opplevelsers av utsatthet.

Vi ber derfor enda en gang om et klart svar fra rådsleder Hagen og Kulturrådets direktør Kristin Danielsen på våre spørsmål.

Forestillingen Sløserikommisjonen skal blant annet iscenesette «en åpen og fordomsfri selvgranskning av tette nettverk og bruk av skattepenger i norsk kulturliv».

Første akt spiller seg visst allerede selv.