Torsdag 5. oktober hadde The Life to Come norgespremière på Den Norske Opera under Oslo Operafestival 2017. To fullsatte hus og stående ovasjon. At du som anmelder ønsker at vi heller skulle satt opp en annen opera, er lite å gjøre med, men du kom vel først og fremst for å skrive om oppsetningen du faktisk så og hørte? Og så er det dine faktafeil, dine spekulasjoner og dine insinuasjoner.

Faktafeil

Du hevder at «besetningen» har vært norsk. Her bommer du. Den ene hovedrollen, stammehøvdingen «Vithobai» (som for øvrig også er svart), er en av Englands mest anerkjente barytoner. Du nevner ikke engang hans navn, ei heller de andre medvirkende sangernes navn. De omtales i en halv setning «det er …. flinke folk med». Ja, takk for det. Men hvem de er og hvordan er de «flinke»? Vi setter selvsagt pris på at for at du fremhever det dyktige koret, men de var altså ikke alene om å synge på scenen. (Og hva med scenografi, lys osv. – disse nevner du ikke.) Komponist Louis Mander er heller ikke ukjent eller «nyutdannet». Du reduserer Stephen Fry til «humorist». Han er da også en anerkjent filmskuespiller, forfatter og programleder? Denne operaen er heller ikke en komedie.

Spekulasjoner og insinuasjoner

Hvordan samarbeidet mellom disse to kom til? «Ganske ut av det blå», hevder du. Feil. Dette har vært et samarbeid som har vart i mer enn fem år og inkluderer en workshop i London. Her var Stephen Fry selv med. Å insinuere «venstrehåndsarbeid» fra Stephen Frys side, får stå for din egen regning. Jeg har også vært i tett dialog med begge. Hvorfor tillegger du så oppsetningen og teamet bak intensjoner som vi ikke har? Har du ikke tatt deg bryet med å lese E.M. Forsters novelle? Ja, vi er i Afrika på begynnelsen av 1900-tallet – i den anglikanske misjonen. Ja, her var «suspekte rasestereotyper» og «mørke teorier om kristen synd» (sitat deg) sterke. Dette resulterte bl.a. i verdens første konsentrasjonsleirer før 1910. Skal vi late som dette ikke skjedde?

Rasisme

Du beskylder oss for å være «historieløse»? Ville du beskyldt oss for det samme om vi gjorde en opera om nazistenes fremferd mot jøder (slik utallige scenekunstverk og filmer har gjort)? Jeg bare spør.

«I shall turn this blackness white», synger misjonær Paul Pinmay. Dette misforstår du helt. Her er vi ved den rasistiske baksiden av «the British Empire». Stiller vi oss bak dette menneskesynet? Nei, selvfølgelig ikke. Har vi slik tillit til publikum at de selv ser koblingene til vår tid (vi trenger ikke å gå lenger enn til Russland)? Ja, den tilliten har vi. At operaen har en kjærlighetsrelasjon mellom to menn fra ulike kulturer, betyr heller ikke at vi pretenderer å si noe om hele LHBT-feltet i dag. I en tid hvor det har gått en debatt om regiteater som går på bekostning av originalverket så har vi valgt å være tro mot den tidsepoke og den kontekst originalteksten er satt i. Dette er et helt bevisst valg. Uvant og sjelden vare i vår tid, javel.