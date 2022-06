Er det egentlig vikingskip som står utstilt på Bygdøy?

Per-Erik Kirkeby Ordbokforfatter

45 minutter siden

Gokstadskipet (bildet) og Osebergskipet er ikke langskip, men karver, skriver Per-Erik Kirkeby.

Definisjonene i ordbøkene er motstridende.

Turister og nordmenn har i tiår flokket til Vikingskipshuset på Bygdøy for å se på vikingskipene Osebergskipet og Gokstadskipet. Men er det vikingskip som står utstilt der?

Spørsmålet stilles da det overraskende nok viser seg at det i den maritime nasjonen Norge slett ikke hersker enighet om hva et vikingskip er. For leser man hvordan to av ordbøkene våre definerer betegnelsen og sammenholder med hva som står skrevet i Store Norske Leksikon om dette, vil man oppdage at disse er motstridende. I sistnevnte er et vikingskip en betegnelse som rommer ulike skipstyper, mens ordbøkene definerer vikingskip som langskip.

Vikingtidens skipstyper danner utgangspunktet for de senere norske båt- og skipstypene. Da er det forbausende at det er så stor uklarhet på dette området. I ordbokredaksjonene har man åpenbart ment at et vikingskip må være et skip av en viss størrelse brukt utelukkende som hærskip. Men ifølge historiker Marit Synnøve Vea ved Nordvegen historiesenter, som igjen bygger på forskningen til A.W. Brøgger og Haakon Shetelig, er et vikingskip en samlebetegnelse for en rekke skipstyper brukt til ulike formål.

Gokstadskipet og Osebergskipet er ikke langskip, men karver. Det er en skipstype som man mener ble brukt til handel og frakt. Hvis vi skal ta definisjonene i ordbøkene for god fisk, er det slett ikke vikingskip som står utstilt på Bygdøy, for der defineres jo vikingskip som langskip.

Men også betegnelsen langskip rommer ulike skipstyper. Det var i skeider at danskene kom seilende da de støtte på den norske leidangen ved slaget i Hjørungavåg i 986. Ifølge Nordvegen historiesenter er dette en smalere skipstype enn de norske bussene, som var beregnet på røffere havområder.

«Eiriksdråpa» (fra Olav Tryggvasons saga) gir oss følgende beskrivelse:

Langveisfra langs landet

leidangen glir til kampen

mens de danske

skeider skrei imot dem