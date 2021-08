Må gamle damer kjøpe elsykkel med piggdekk?

Bente Børsum Oslo

30. aug. 2021 07:00 Sist oppdatert nå nettopp

På Frogner, i likhet med mye av indre by forøvrig, ble bygårdene bygget lenge før privatbilen fantes. Når bilen gjorde sitt inntog blant folk flest, ble etterhvert gateparkering løsningen.

Jeg er i åttiårene og bor på Frogner. Her er grunnen til at jeg ikke kan stemme på MDG.

Til byutviklingsbyråd Hanne Elise Marcussen i Miljøpartiet De Grønne.

I et søndagsintervju med Aftenposten 22. august leser jeg at du uttaler deg vedrørende parkering. Ditt er mål at «flere og flere må vekk», og du «planlegger konsekvent for barna og de myke trafikantene».

Men hva med de eldre? Hvilken plass har de i dine ambisiøse fremtidsplaner? De færreste sykler eller bruker beina som fremkomstmiddel.

Jeg bor på Frogner og er pensjonist, og jeg har beboerparkering. Men kampen om plassene er så stor at jeg opplever å ha kjøpt en vare jeg ikke får.

Står jeg til nød en halvmeter feil, er straks de overivrige betjentene der med sine gule lapper – tre ganger bare den siste tiden har jeg fått bot.

Bente Børsum, pensjonist.

Jeg utøver tidvis mitt gamle yrke som skuespiller. Det er på kveldstid, og jeg må ha med meg utstyr pr. bil. Jeg kommer derfor sent hjem. Da må jeg kjøre rundt i opptil en time for å finne en plass – og forurenser selvsagt tilsvarende.

Til daglig bruker jeg bilen lite, men jeg må ha den når jeg trenger den. Og den må jo ha et sted å stå! Det har jeg faktisk betalt for, men det er tydeligvis ingen garanti.

Din politikk, Marcussen, skaper isolasjon av eldre. Jeg lever alene, og det er sikkert ikke bare jeg som ikke lenger får besøk av venner og familie med bil.

Jeg er i åttiårene, er høyst oppegående, men det er vel ikke meningen at jeg må gå over til elsykkel med piggdekk ...?

MDG står for mye bra, men jeg beklager at jeg ikke kan gi dere min stemme.

Mitt forslag til deg: Hvorfor ikke satse på enveisgater? Da er det plass til både parkering og sykkelfelt.