Dårlig spinn og enda dårligere analyser

Ola Svenneby Leder i Unge Høyre

42 minutter siden

Unge Høyre-leder Ola Svenneby (bildet) er uenig med Agenda-leder Trygve Svensson.

Dersom Trygve Svensson oppriktig tror at Høyre er et parti for rikfolk, trenger han en realitetsorientering.

«Skal Høyre være mest for rikfolk eller et folkeparti?» spurte Agenda-leder Trygve Svensson i en kronikk i Aftenposten i påsken.

Han skal ikke overbevises av Høyre og nestleder Henrik Asheim. Og godt er det.

Svensson mener Høyres største problem er å fremstå som et folkeparti og samtidig fortsette å kjempe «de rikes kamp». Det blir Asheims viktigste oppgave, «analyserer» han.

Dersom Agenda-lederen oppriktig tror at Høyre er et parti for rikfolk, trenger han en realitetsorientering.

Når fanden leser bibelen

«Å være et parti for rikfolk er ikke spesielt populært», skriver Svensson. Samtidig har Høyre styrt landet i åtte sammenhengende år, for nå igjen å være suverent største parti på målingene. Det gir Svensson et forklaringsproblem. Med mindre han mener velgerne ikke skjønner sitt eget beste og ikke forstår hva slags parti Høyre «egentlig» er.

Analysen trenger ikke være spesielt komplisert. Det kan rett og slett hende at en veldig stor del av Norges befolkning rett og slett er politisk uenig med Agendas leder.

Svenssons evne til å forstå at andre kan ha andre politiske meninger enn ham, fremstår fullstendig fraværende. Han beskriver Høyres politikk som utelukkende et resultat av særinteresser og påvirkning utenfra. Som om vi i Høyre ikke diskuterer ideologi, politikk og prioriteringer.

Når fanden leser bibelen, blir resultatet ofte deretter. Men Høyre-folk har ikke skjulte motiver, agendaer eller onde planer. Vi er rett og slett uenige med Trygve Svensson, Agenda og Arbeiderpartiet.

Høyre, Arbeiderpartiet og makt

Asheim er nylig valgt til nestleder i partiet, mens Kristin Clemet skal lede nominasjonskomiteen som skal lage liste til bystyrevalget i Oslo. Ifølge Svensson ivaretar disse valgene først og fremst næringslivets interesser.

Det er mulig Svensson tror at tillitsverv i Høyre må på høring i NHO, på linje med den enorme makten LO har over tillitsvalgte i hans Arbeiderparti. Det kan jeg i så fall avkrefte.

Selvsagt ønsker Høyre å ha en bredest mulig sammensatt ledelse. Men dette er i bunn og grunn veldig enkelt: Asheim og Clemet får vervene de får fordi de er flinke folk.

Svenssons teorier gir muligens mening i nestlederkamper og andre interne stridigheter i Arbeiderpartiet. Men de gir ikke mening i Høyre. Det kunne vært genuint interessant å lest innsiktsfulle analyser av Høyre skrevet av noen på venstresiden. Den oppgaven bør gis til noen andre enn Agenda-lederen.

Ny avsender, fortsatt dårlig spinn

Svensson plasserer seg nå i bås med et par andre kapasiteter på venstresiden som pumper ut dårlig politisk spinn forkledd som enda dårligere «analyser».

Det er begrenset hvor interessant det er å høre typer som Svensson og LOs Wegard Harsvik gjenta til det kjedsommelige hvordan Høyre «egentlig» mener noe annet enn det Høyre sier. Harsvik har vi hørt betydelig mindre fra etter at han ble statssekretær på Statsministerens kontor. Men dårlig spinn er dårlig spinn, selv om avsenderen er ny.

Asheim har store oppgaver foran seg som ny 1. nestleder i Høyre. Å overbevise Ap-klakører som Svensson og Harsvik, er ikke blant dem.

Diskuter heller med Høyre det vi faktisk sier og mener.