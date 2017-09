Kort sagt, mandag 18. september

Tåkeprat om Nord-Korea

Artist og «låtskriver» Susanne Sundfør ville sette seg nærmere inn i «hvordan det er å være menneske i dag» og besøkte derfor Nord-Korea i fjor, meddelte Aftenposten 13. september i et stort oppslått intervju.

– De har et absurd forhold til regimet og lederen. Jeg fikk et inntrykk av at de skrur på en knapp, og så kommer de med propaganda for «The Great Leader», forteller Sundfør. At hun ble transportert på rullebånd i retning mausoleet for Kim Il-sung og Kim Jong-il var noe som satte de dypeste spor, leser vi videre.

Alt dette er godt nok kjent fra før og lite egnet til å forbause. Det er derimot «de positive sidene» låtskriver Sundfør finner ved at frykten for atomkrig blir aktuell igjen. Hør bare: «Vi må se etter hva som kan bli pent etter atomkrigen også. Vi må ikke være så selvhøytidelige, for naturen vil klare seg helt fint. Vi klarer oss kanskje ikke, men naturen klarer seg fint.»

Visst er det grunn til å gni seg i øynene. For hva i all verden er dette? Ironi eller tilsiktet understatement?

Peter R. Holm, forfatter

Tull og tøys om Arbeiderpartiets nederlag

Et godt råd til et parti i krise: Diskuter partiets politikk, ikke dets valgstrategi. Vi ser nå en tendens til at Arbeiderpartiets ledelse serverer den ene floskelen etter den andre, at partiet ikke nådde ut til velgerne med sitt budskap, at man ikke klarte å kommunisere godt nok med velgerne.

Tull og tøys. Velgerne lyttet når partiet snakket om sine viktigste saker, arbeidsliv, skole og helse for de eldre. Men dette er ikke de sentrale problemer verden og Norge står overfor i dag, dessuten er det de samme saker Høyre kjører frem.

De to viktigste saker i dag er klimakrisen som langsomt vil gjøre livet på jorden ubeboelig og atomvåpen som hurtig vil kunne utradere menneskeheten – om vi ikke endrer vår politikk. Ingen av disse spørsmål har Ap vært særlig opptatt av. Som Høyre vil partiet fortsette med olje og gass. Som Høyre vil partiet ikke gå inn for forbud mot atomvåpen.

Velgerne er ikke bare dumme. Vi har forstått Aps politikk, og mange av oss stemte derfor SV, Rødt eller MDG. Ved neste valg vil Ap gå enda mer tilbake hvis ikke politikken endres, og Jonas Gahr Støre vil aldri bli statsminister.

Einar Kringlen, Nesbru

Lærerutdanning: Ideale krav og reelle tall

I Aftenposten for 11. september skriver rektor Olsen ved Universitetet i Bergen, med referanse til kravet om fire i matematikk: «Vi må kunne stille et litt over gjennomsnittlig krav til de som skal bli lærere – også faglig.» I denne forbindelse hevder han: «Dersom eleven velger matematikk for realfag eller samfunnsfag, er det tilstrekkelig å stå i faget. Firerkravet gjelder altså bare dersom en har valgt praktisk matematikk, som også er det enkleste matematikkfaget av de tre.»

Man kan saktens mene at det bør stilles høye krav. Men Olsen overser at få av dem som tar tyngre matematikk, blir lærere, og at de som får 4 eller bedre i praktisk matematikk, har over 20000 andre studieplasser å velge mellom. Det er grunnen til at det i år og i fjor er 300 ledige plasser på utdanningene for trinn 1-7; i år reduserte man dessuten med 100 studieplasser, uvisst av hvilken grunn.

Ved en vurdering av tallene kan man ikke ta utgangspunkt i det totale antall søkere til høyere utdanning, i år 130.000. Det er det årlige tilsiget på ca. halve årskullet som må legges til grunn, ca. 30.000. Et gitt kull fordeler sine søknader over flere år, men det gjør også de omkringliggende kull, slik at i et gitt år blir antall nye søkere ca. 30.000. Det er disse man har til disposisjon for å fylle de studieplasser som blir lyst ut det året.

Av de 30.000 tar ca. 15.000 matematikk for realfag og samfunnsfag og sikter inn mot slike studier. Hva angår lærere, er det nok bare søkere som sikter mot å bli matte- og naturfaglærere i videregående skole, og noen få som sikter mot disse fagene på trinn 5-10, som tar disse tyngre kursene. Jeg ville anslå 500. Siden der er ca. 4000 studieplasser i de ordinære lærerutdanningene, må de resterende ca. 3500 plasser fylles av dem som har praktisk matte.

Det er ca. 15.000 som tar slik matte, men under halvparten, 6-7000, får 4 eller bedre. Det er naivt å tro at halvparten av disse 6–7000 vil velge å fylle de 3500 lærerutdanningsplassene som skal fylles, når de har minst ytterligere 20.000 studieplasser å velge blant (jus, filologi, sykepleie mm).

Karl Øyvind Jordell, professor, Universitetet i Oslo