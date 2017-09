Aftenpostens kulturredaktør Sarah Sørheim angriper i en kommentar Ingebrigt Steen Jensen og en gruppe artister, som Sondre Lerche, Ingrid Olava, Bjørn Eidsvåg og Åge Aleksandersen, for å appellere til hjertet i dette valget ved å signere et opprop.

Jeg har også undertegnet Ingebrigts opprop.

Å, ironien!

Sarah Sørheim ber sine lesere ignorere hans opprop, ikke høre på sitt hjerte, heller lytte til sin hjerne. Hun skriver at valgkampen er blitt et retorisk norgesmesterskap. Hun argumenterer med at en «fornuftig avgjørelse» er mer verdt enn avgjørelser basert på hjertet. Og dette gjør hun ved å foreta en retorisk øvelse. Å, ironien!

Arrogant

For det første er det absurd, og ganske arrogant, å forsøke å skille følelser fra tanker. Som om ikke Sarah Sørheim også føler når hun setter seg ned for å skrive sin kommentar. Mener hun at hun er følelsesløs i handlingsøyeblikket, en robot? Nei, Sarah Sørheim er nok like kontrollert av egne følelser når hun skriver, bortsett fra at hun føler motsatt av Ingebrigt.

Å hevde at «tanken» er «følelsen» overlegen, er en vanlig hersketeknikk. Den forsøker å ta legitimitet fra den som baserer sine utsagn på sine følelser.

Er Sarahs hjerne bedre enn mitt hjerte? Eller bare tenker og føler hun annerledes enn meg?

Sarah og jeg kan være uenige, men jeg vil kjempe for hennes – og alles andres – rett til å uttrykke sin uenighet mot meg. Så kan vi prate, krangle og argumentere. Det er vårt privilegium i denne fantastiske staten Norge. Den krangelen må vi få ha, uten at man skal få merkelapper som «hjerneløs» klebet til seg.

Ingebrigt Steen Jensens opprop lyder som følger: «Verdivalget 2017. Hvilke verdier skal vi bygge landet på? Vi står foran store oppgaver som vil kreve det beste av oss alle. Vi må slåss mot økende forskjeller, gi like muligheter for alle og hjelpe mennesker som er på flukt. Dette klarer vi bare ved å ta vare på verdiene som har gjort Norge til det landet vi elsker.

Menneskerettighetene som vi aldri må rokke ved. Vår tradisjon for å stå sammen i solidaritet og fellesskap. Et samfunn der vi stoler på hverandre og tar vare på hverandre. Dette er umistelige verdier som nå utfordres på en måte vi sjelden har opplevd tidligere. Derfor må vi stå opp for det som betyr aller mest for oss.

Vi vil ikke ha ledere som sår splid og sprer frykt. Vi vil ikke ha en politikk som rammer utsatte grupper for å gi mer til dem som har mest. Vi vil ikke akseptere at tillit erstattes av mistenksomhet. En slik utvikling vil føre til et kaldere og mer splittet samfunn. Vi kan ikke sitte stille og se på at dette skjer. Tiden er inne for å si at nok er nok. Derfor vil vi stemme den 11. september. Derfor vil vi bytte ut Frp- og Høyre-regjeringen. Derfor vil vi ha Jonas Gahr Støre som ny statsminister. Vi stemmer for et varmere Norge. Vi stemmer med hjertet. Gjør det du også.»

Jeg krever ikke at du skal signere oppropet. Valget er ditt.