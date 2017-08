Kort sagt, fredag 25. august

På tide å oppdatere ordforrådet professorer?

Alder er ikke et frikort for å bruke ord som «neger» i en forelesning for 100 studenter i år 2017. Aldri har jeg hørt begrepet «neger» blitt brukt så hyppig som det siste året på medisinstudiet. Det kjentes like støtende hver gang. Det er riktignok ikke første gang noen har reagert på at det blir brukt i undervisningen, men «neger» oppfattes ulikt av min hvithudede kollega og meg. Det er lite enighet om hva som ligger i ordet, samtidig er det mindre vilje til å korrigere eldre, respekterte, hvite professorer. Dermed holdes samme forelesning med samme vokabular år etter år.

«Neger» defineres i ordboken som «et medlem av en mørkhudet gruppe med opphav fra Afrika, sør for Sahara». Det kan av brukeren være intendert som nøytralt. I dag brukes betegnelsen av den eldre generasjonen som har vokst opp med et helt annet forhold til ordet. Samtidig er det oftest å finne som et skjellsord i kommentarfelt eller som netthets på sosiale medier. Det bærer for mange på en tung historie der «neger» oppfattes som krenkende og diskriminerende. Begrepet referer til en tid i historien da samfunnet var preget av rasisme og urettferdigheten var umenneskelig.

«Neger» inngår i en gruppe ord som defineres som sensitive, og språkrådet oppfordrer folk til å være varsomme med å bruke det. Er du litt på etterskudd og usikker på hvilket synonym du skal bruke anbefales termen «mørkhudede» eller «folk med opphav fra Afrika», det finnes mange gode presise alternativer til ordet neger som ikke oppfattes som nedsettende.

Det er vanskelig for meg å skjønne at professorer ved universiteter og høyskoler fortsatt ikke er oppmerksomme på at «neger» ikke alltid oppfattes nøytralt. Og det bør kunne forventes at slike ord unngås ved et universitet, av hensyn til mangfoldet i forsamlingen studenter som hører på, men også av hensyn til tiden vi lever i.

Friha Aftab, lege

Uverdig pelsdyroppdrett

Pelsdyrfarmere Kirkebøen og Brattebø kritiserer i Aftenposten 21. august AUF-leder Mani Hussaini for AUFs standpunkt om pelsdyroppdrett.

Men det er ikke demokratisk problem, slik Kirkebøen påstår, at AUF vil avskaffe pelsdyroppdrett. Tvert imot så lytter de til opinionen, fagfolk og organisasjoner som Dyrevernalliansen.

Det er gledelig at stortingsmeldingen fra 2016 fastslo det som AUF har stått for siden 2006, og Arbeiderpartiet siden 2011, nemlig at det er juridisk og økonomisk fullt mulig å avvikle pelsdyrnæringen. Ikke bare er det mulig, det vil lønne seg dersom gjennomsnittlig pelspris de siste 25 årene legges til grunn.

Vi betviler ikke at pelsfarmere kan ha gode hensikter. Det hjelper dessverre lite når utgangspunktet er helt håpløst. De fleste forstår intuitivt at et levende vesen umulig kan få sine instinkter og naturlige behov tilfredsstilt i et lite nettingbur. Dette er også påpekt av både Veterinærforeningen og Veterinærinstituttet. En ansvarlig, styrt avvikling er den eneste forsvarlige løsningen på dette uverdige dyreholdet.

Kaja Efskind, Dyrevernalliansen

Ikke tid til å vente

Helseminister Bent Høie (H) må få på plass et hurtigspor for godkjenning av de nyeste kreftmedisinene innen immunterapi, for pasienter med langt fremskreden kreft. I tillegg ber jeg om at det ved samtlige universitetssykehus gis større adgang for pasienter til å bli med på utprøvende behandlingsopplegg med nye kreftmedisiner som allerede er godkjent i samtlige europeiske land, men som ligger på vent hos Statens legemiddelverk. Ventetiden på godkjenning av nye kreftmedisiner tar dessverre altfor lang tid, noe som går utover pasientene.

Sigurd Lie, Spydeberg

Høyre bør støtte Aps forslag om alderspensjon

Det er skuffende at Høyre avviser Aps forslag om å regulere alderspensjonene med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst i stedet for dagens underregulering med 0,75 pst.

Unio foreslo det samme i årets trygdeoppgjør. Det ble avvist av regjeringen. Unio har lenge vært opptatt av at dagens regulering treffer dårlig, den skaper misnøye, svekker oppslutningen om Pensjonsreformen og virker motsyklisk i forhold til konjunkturene. Høyre burde se disse politiske og økonomiske argumentene.

Tre år på rad med lav eller negativ reallønnsvekst har gitt tre år med reell nedgang i alderspensjonene. Aps forslag gir ikke bedre eller dårligere pensjoner. Det avhenger av den fremtidige reallønnsveksten. Den tar seg nå opp, men i SSBs siste fremskrivninger kommer den over 1,5 pst først i 2020. Fasit for arbeidsproduktivitet, styrkeforhold i arbeidsmarkedet og reallønnsvekst på lang sikt har ingen.

Aps forslag og dagens regulering gir samme resultat når reallønnsveksten er 1,5 pst.

Forslaget er ikke et brudd med Pensjonsreformen. Tvert om er det tro mot Stortingets intensjon som var at pensjonene skulle reguleres med halvparten av reallønnsveksten.

Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio

Bispevalget i Oslo: Kandidatene tenker likt

Leder av Oslo bispedømmeråd, Gard Sandaker-Nielsen, mener at jeg raljerer med kandidatene til å bli biskop i Oslo og tolker dem i verste mening. Nei, jeg raljerer ikke, men jeg peker på et problem som også burde bekymre Oslo bispedømmeråd: Kirken i Oslo er ikke lenger relevant for store deler av byens befolkning og kirkens lederskap i Oslo er tilbaketrukket i den offentlige debatten.

De fem kandidatene er sikkert alle hyggelige mennesker og gode forkynnere, og de har muligens utrettet mye bra internt i kirken. Men i det offentlige rom har alle kandidatene, med unntak av én, vært usynlige.

Det vi trenger i Oslo, er en biskop som tør tenke alternative teologiske tanker i det moderne samfunn, som kan tolke kirkens budskap til vår tid på en forståelig måte og som ikke bare strør om seg med honnørord og selvfølgeligheter om kirkens rolle i samfunnet.

Dagens bispekollegium er sammensatt av mennesker med nøyaktig samme utdannelse (fra Menighetsfakultetet) og uten hverken teologisk mangfold eller kirkepolitisk forskjellighet. De tenker og mener likt om de fleste ting. At ikke Sandaker-Nielsen ser det, overrasker meg. Det er nettopp derfor jeg håper at den nye biskopen i Oslo kan endre på det bildet.

Oslo fortjener nå en biskop som kan sette kirken «på kartet», som bryr seg om byens og bispedømmets små og store saker, som kan inspirere og utfordre og som ikke minst kan engasjere flere til kirkens tjeneste.

Einar Gelius, prest

Byrådet fremmer klasseskiller

Min sønn har vært jevnlig på museene på Bygdøy i helgene fra han var to år. Ofte har vi stoppet på biblioteket på vei hjem, tatt turen innom svømmehallen, eller tatt en kakao på kafé, før vi til slutt har gjort unna mathandelen for uken.

Vi har rukket mye fordi jeg er så heldig å ha en liten Yaris. Fra oktober vil vi ikke lenger kunne gjøre dette. Flere hundre kroner i toveisbetaling i to bomstasjoner på veien, skyhøye parkeringsavgifter, prinsippfjerning av gratis gateparkering, og snart beboerparkering, og parkeringsavgifter for alle andre, i flere områder, gjør at privatbilbruk blir for dem med mest penger.

Privatbil, elektrisk eller ei, skal heller ikke være for dem uten hus og egen garasje/oppstillingsplass.

Uten bil, og med begrenset mulighet til å sykle grunnet skulderskade, vil innkjøp og praktiske gjøremål bli tidsmessig og fysisk utfordrende for meg, som alenemamma i full jobb.

Å reise rundt kollektivt tar så mye tid og tillater ikke fleksibilitet. Å besøke venner utenfor Oslo på steder der man må ha bil, eldre på sykehjem, eller gjøre tjenester for andre som blir glade for en lynvisitt, må nedprioriteres. Hvilke fritidsaktiviteter barn kan delta i, blir ytterst begrenset når privatbilbruk skal hindres for enhver pris.

Jeg tror ikke de som dundrer på med alle disse tiltakene har tenkt, eller bryr seg, om hvilke sosiale konsekvenser dette gir i Oslo. En by der klasseskillene bare blir større og større. Jeg er rett og slett lei meg. Oslo skal åpenbart bare være for de rike og de friskeste, unge, urbane med tid og en stall av sykler. Vi andre skal betale prisen.

Jeg antar byrådet mener det gir så store klimagevinster at det rettferdiggjør alt. For meg fremstår mye av dette som lite gjennomtenkt symbolpolitikk. Selv er jeg i ferd med å miste lysten til å bo i Oslo.

Berit Tolleshaug , mamma og blokkbeboer