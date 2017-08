Aftenpostens anmeldelse blir nyttig bare som påminnelse om hvor ulikt både anmeldere og andre lesere tenker | Hans Olav Lahlum

De som har lest Aftenposten 20. august, vil ha sett at anmelder Pål Gerhard Olsen under overskriften «Livløst krigsdrama» er svært kritisk til min nye roman De fems tegn.

Jeg ble ikke overrasket og knapt nok skuffet. Da jeg fikk høre navnet på anmelderen, forutså jeg både konklusjonen og hovedtrekkene i kritikken.

Olsen har gjennom hele sin anmelderkarrière hatt sterke oppfatninger både om hva slags krim som bør skrives og hvordan den bør skrives.

Jeg har aldri passet inn med hans preferanser og ønsker fortsatt ikke å gjøre det. Anmeldelsene hans av romanene mine blir deretter.

Likevel, ja, jeg har både lest anmeldelsen og reflektert over den. Forfattere som selger godt og som har fått mange gode anmeldelser, har godt av å lese en virkelig kritisk anmeldelse fra tid til annen.

Vi trenger flere anmeldelser nettopp for å få belyst bøker av kritikere med ulike perspektiver og forutsetninger.

Men denne anmeldelsen blir for meg nyttig bare som påminnelse om hvor ulikt både anmeldere og andre lesere tenker.

Svært ulike oppfatninger

En av Olsens innvendinger er nå at jeg skriver for lite om hotellrommene jeg-personen bor på.

Noen er sikkert enige i at romanen ville blitt mer spennende med flere detaljer om hotellrommene, men jeg er overbevist om at meningene om det er sterkt delte.

For egen del synes jeg som leser at romaner blir mye mindre spennende hvis de sporer av med interiørskildringer. Det gjelder særlig i fortettede psykologiske spenningsromaner som denne.

For egen del synes jeg som leser at romaner blir mye mindre spennende hvis de sporer av med interiørskildringer

Olsen mener mer overordnet at karakterskildringene mine er livløse og uengasjerende. Jeg har fra tidligere romaner fått noen tilbakemeldinger fra lesere som er enige med ham, men mange flere fra lesere som på ulike måter er blitt sterkt engasjert av karakterene i romanene mine.

Igjen vet jeg også fra egne leseropplevelser at det er svært ulike oppfatninger om hva som er en god karakterskildring.

Alt er greit med det, så lenge ikke noen tror at ting bare kan gjøres på en måte og at de sitter med fasitløsningen på hvordan.

Det overrasker meg fortsatt litt at enkelte anmeldere (og andre lesere) fortsatt tror de er der.

Som med meningsmålinger

Mer generelt, tenkte jeg nå, har jeg visst fått litt samme forhold til bokanmeldelser som til meningsmålinger.

Jeg blir fortsatt ganske glad for dem som er bedre enn ventet og litt skuffet over dem som er dårligere enn ventet, men tenker nå uansett at man sjelden bør se seg blind på enkelttilfeller.

Den svært negative tilbakemeldingen i Aftenposten går, sammen med en svært positiv tilbakemelding fra Adresseavisen, inn i en stor helhet som det ennå er altfor tidlig å konkludere om.

Siden samtlige tilbakemeldinger fra ikke-anmeldere så langt er svært positive, tror jeg foreløpig at Adresseavisens anmelder er langt nærmere helhetsinntrykket av denne romanen enn Aftenpostens. Men det gjenstår å se.

Teksten er hentet fra Hans Olav Lahlums Facebook-side.

