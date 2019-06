Innlegget er signert av fem tingdelegater: Jan Hendrik Parmann, president, Norges Basketballforbund, Arild Mjøs Andersen, president, Norges Triatlonforbund, Roar Bogerud, Buskerud Idrettskrets, Eline Oftedal, president, Norges Fleridrettsforbund og Astrid Waaler Kaas, president, Norges Orienteringsforbund.

Det skulle være umulig. På idrettstinget hadde valgkomiteen innstilt Sven Mollekleiv som sin presidentkandidat, med erklært støtte fra dominerende særforbund og idrettskretser.

Men idrettsdemokratiet ville det annerledes, og Berit Kjøll ble valgt mot alle odds.

Påstander florerer

Mye som har kommet frem i mediene, er ikke idrettsbevegelsen eller pressen verdig. Massive angrep og konspirasjonsteorier gir et inntrykk som kun er medieskapt, og folk sitter snart igjen i den tro at Berit Kjøll og Kåre Geir Lio er som rene kjeltringene å regne, takket være visse mediehus' aksept for hinsides spekulasjoner.

Ærlig talt! Vi personlig, som tingdelegater, kjenner oss ikke igjen her.

Delegatene gikk hjem fra tinget, vel forlikte. Alle vant ikke frem i alt eller i valget, men alle hadde stor respekt for at idrettsdemokratiet har talt, og ikke minst for valgresultatet.

Vi har ikke sett tingdelegater blant dem som står bak dette hylekoret, i hvert fall ikke åpenlyst.

Er kildene kanskje grå herremenn, hvis resultatet falt dem tungt for hjertet, med gode venner i mediene? Ikke vet vi, og de om det. For vi er opptatt med å bygge idrett, ikke rive ned!

De svarte åpent og ærlig

Tvedt hadde talerett og NIF-apparatet å lene seg på, mens Mollekleiv hadde sitt apparat, med blant annet valgkomiteen. Kjøll hadde kun forslagsstilleren Håndballforbundet. De valgte å stille opp med noe ekstern bistand for «sin» kandidat, og summen det refereres til oppleves som nøktern. De som hevder at «valgseieren er kjøpt», vet naturligvis bedre!

Det blir stadig hevdet at Kjøll ble «avslørt» etter «press fra mediene» i ettertid. Det er en løgn!

Konsulentbistanden har ikke vært forsøkt hemmeligholdt, og da det kom frem i mediene, var kilden Berit og Kåre Geir selv.

På et valgmøte i tinghotellet på fredagen, der usikre velgere var til stede, ble det beviselig fortalt at det var benyttet konsulenter i oppkjøringen. De anvendte et forbilledlig åpenhetsprinsipp i praksis.

At Esten O. Sæther i Dagbladet da bruker retorikk som «avsløring», blir søkt, for man kan vel ikke «avsløre» noen når de selv er kildene? Som åpent og ærlig svarte på spørsmål som de fikk? Og ikke minst fortalte dette på eget initiativ under et valgmøte FØR valget?!

Ingen har brutt regler

Selvsagt brukte de ikke krefter på å publisere valgstrategien til motparten og dermed røpe sin «game plan» for dem. Har du noen gang sett en utøver som proaktivt bretter ut sin «game plan» til motstanderne før eller under kamp? Men hadde de spurt, så hadde de sikkert fått et ærlig og kontant svar de også. For et av de nedfelte prinsippene deres i dette var nettopp ærlighet og åpenhet.

Åpenheten som Berit og Kåre Geir har vist i denne prosessen, gjør at vi nå kan diskutere bruk av innleide tjenester basert på nettopp dette. De gjorde dette mulig gjennom sin åpenhet, en debatt som vi vet at de begge ønsker velkommen. Ikke straff dem for det!

Ingen har brutt noen regler her, hvis vi ikke nevner dem som har skrevet usannheter i mediene, da ...

Berit Kjøll dopet?!

Bjørge Stensbøl sidestiller i Dagsavisen Berit Kjølls seier med en dopingseier. Vi får vondt i magen når eldre idrettsledere, som vi før hadde som forbilder, gulper opp slikt. Prosessen er så langt fra en slik sammenligning som man kan komme.

Nei, Stensbøl, Kjøll var ikke dopet, men var godt forberedt og fortalte også usikre delegater om bistanden hun hadde fått.

Det er også gitt et inntrykk av at en hær av profesjonelle PR-folk løp rundt og lobbet for Berit Kjøll på tinget og ellers. Noen profilerte næringslivsaktører flagget riktig nok sin støtte til Kjøll gjennom kronikker. Så gøy, sier vi, at hun hadde en heiagjeng utover idrettens sfærer som engasjerte seg! At Kjøll har gode næringslivsvenner er en styrke som vi skal sette pris på heller enn å mistenkeliggjøre. Det norske næringslivet er jo avgjørende viktig for idretten.

Like før tinget fikk vi møte alle kandidatene og lytte til dem. Her var det ingen lobbyister i gangene, bare tillitsvalgte, ansatte og presidentkandidatene. Berit gjorde et solid inntrykk her, og mange delegater lot seg nok overbevise allerede da. Resten ble overbevist på Idrettstinget – uten konsulenthjelp!

Les også: