Det er ikke sant at alt er som før i Stockholm og Sverige.

Det er umulig å følge med på alt som skrives og sies, men man kan få inntrykk av at Norge ser på Sverige som et land befolket av ti millioner slektninger av «Stutum».

Jeg har vært i Stockholm i over to måneder og savner stadig et bredere perspektiv i norske medier på hva som skjer med koronakrisen i Sverige.

Det virker som om et myteforsterkende gen med fordomsfulle holdninger overfor svenskene, går noe på bekostning av en mer helhetlig rapportering.

Folketomt

16. mars skrev jeg på Facebook: «Nesten folketomt på Kungsgatan hundre meter fra konserthuset og i butikkene der. Flere kjente og populære restauranter i sentrum, som normalt har ett eller to hundre lunchgjester, hadde ti-femten i dag.»

Hyllene for toalettpapir var tomme her også. Fem minutter fra min base har en kafé holdt stengt siden 19. mars på grunn av covid-19. Fem minutter i den andre retningen har jazzstedet Fasching vært stengt på grunn av koronaen i mange uker.

Slikt overrasker en del jeg snakker med i Norge.

Barne- og ungdomsskoler ble ikke kollektivt stengt, men hjemmeundervisning har vært hverdagen for mange også på disse trinnene – uten at noen på skolen har vært smittet.

Idrettsungdom får trene, men nektes å bruke garderoben og må dusje hjemme. En del eldreboliger ble stengt for besøk flere uker før det ble formidlet til Norge, og da som nok et bevis i furet værbitt på trege svensker som ikke skjønte alvoret.

28. februar var jeg i en begravelse i Stockholm. Allerede da ba presten om at vi ikke håndhilste på avdødes nærmeste pårørende – på grunn av koronaen.

Det skåles fortsatt i øl og vin på Strandvägen og Stureplan, men altervin har det ikke vært på flere uker i de stengte kirkene.

Myte

«Det er en myte at livet fortsetter som vanlig i Sverige», sa utenriksminister Ann Linde (SD) på en pressekonferanse for utenlandske journalister 17. april. Det har hun rett i.

EVGENIA NOVOZHENINA / X90209

Enten du går på Systembolaget eller skal kjøpe husholdningselektronikk i et storsenter, er det merket på gulvet at kundene skal stå med to meters avstand foran kassen. Jeg har ikke sett noen som bryter med det.

Men også svensker er individualister. Selv statsråder i 60-årene går ikke i flokk. Jeg måtte som forventet koronaintervjue kommunalministeren over telefon nylig. Forsvarsministeren ønsket derimot velkommen til departementet – og ville håndhilse.

NRKs Eirik Veum skrev den informative boken Det svenske sviket, om hvordan Sverige forholdt seg til Norge under annen verdenskrig. Det er grunnlag for en tykk bok med den tittelen, men den omfattet ikke hele sannheten om våre to land fra 1940 til 1945. Særlig fra krigens andre halvdel kan det skrives 479 sider også om «den svenske støtten».

Koronaen har påvirket Sverige og endret den svenske hovedstaden. Det er ikke sant at alt er som før i Stockholm og Sverige.